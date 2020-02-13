福建190家台企 復工

福建省是兩岸合作先行先試區域。連日來，福建省部分台資企業開始逐步復工，同時防疫、復產措施並舉，有序推進企業復產；截至2月11日，全省台資企業共有190家恢復生產。

中新社報導，福建各地積極為具備復工條件的台企做好保障工作。其中，平潭台灣創業園出台多項措施助力園內台企復工復產。平潭兩岸發展有限公司相關負責人介紹，為平潭台灣創業園內的個體商戶、中小微企業免除今年2月1日至4月30日租金。

在東南（福建）汽車工業有限公司，剛剛復工的工人們穿著工作裝、戴著口罩在生產線上忙碌。該公司台籍總經理助理呂元錦說，「為確保生產安全，該公司選擇先局部復工，主要生產春節前接下的緊急訂單。隨著疫情防控工作的推進，企業的生產經營會恢復正常」。

自1月28日起，福建省就開展在閩台胞台企數據摸排工作，為在閩台胞台企做好各項服務。截至2月11日，在閩台港澳同胞無新冠肺炎確診或疑似病例。

2月11日0-24時，福建省報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例5例、疑似病例19例；新增治癒出院病例7例。至此，福建省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例272例，其中危重型8例、重型16例，無死亡病例；累計治癒出院病例46例，目前住院病例226例；現有報告新型冠狀病毒肺炎疑似病例共74例。

梳理可見，福建每日新增確診病例數已連續3天下降；福州市64例、莆田市52例、泉州市43例位居福建各地市前三；莆田市城廂區30例位居福建各縣域首位。