防疫宅在家 廣東企業新商機

疫情期間消費者不出門，門店生意怎麼辦？餐廳被禁止大規模聚餐怎麼辦？廣東多地近日陸續開始復工，在新冠肺炎疫情中承壓較大的線下傳統中小企業積極採取多種措施自救，並期盼在危機中尋找新的發展機遇。

中新社報導，天天洗衣是較早復工的企業之一，10日一大早該公司在珠三角的近百家門店準時開門，返崗人員超過百人。

「生意比預計的要好！」該公司市場部總監鄒永波表示，當天就有幾百個顧客來門店送洗衣物，網上下單客戶單數也超過200單。他表示，春節門店和工廠停業一個月，預計損失大約超過1000萬元人民幣以上。

餐飲行業受衝擊尤其嚴重，據相關調查，廣東春節期間96%的餐飲企業同比營收下降五成以上，其中三成企業收入幾乎為零。

為了擺脫困境，很多企業多種措施積極自救。天天洗衣董事長盧志基表示，天天洗衣推出門店周邊3公里為顧客上門收衣的服務，遠距離的顧客可網上下單，由快遞上門收取。他表示，疫情發生以後，消費者對衣物的洗護和消毒的需求更加強烈，說不定是公司重大的發展機會。

在禁止大規模聚餐的情況下，餐飲企業快速做出調整，上線外賣平台、擴大外賣送餐的範圍，加大食品加工產能。作為廣州老字號大同酒家首次推出了「即點即做」的外賣服務，市民只需在其微信或其他外賣平台的菜單上點菜、下單，厨師們即可根據預訂單烹飪，並由美團或餓了麼、跑腿人士專業配送到家。

廣州不少餐飲集團的中央厨房將菜品生產成為速凍等包裝食品，供應家樂福、沃爾瑪、卜蜂蓮花等超市。廣州酒家集透露：「春節期間，我們供應商超等渠道各類食品產品，累計發貨超過4萬箱，較上年同期增加10倍。」

京東表示，自2月6日推出「餐飲零售發展聯盟」滿足餐飲企業快速增長的線上業務的需求，包括廣州酒家在內的百餘家餐飲企業已迅速加入。

除了自救，各地也紛推出中小企業扶持政策，其中廣東省推出「企業復工復產20條」，從稅收、社保、租金等多方面為企業減負；包括龍湖、中國奧園等在內的幾十家大型房地產企業主動減免所持有和經營的商場、購物中心等店面租金。美團、阿里本地生活服務公司發布了包括減免傭金、金融支持在內的幫扶措施。