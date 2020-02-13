江西贛州國際港 首批整車順利進口

「兩岸一家人，有狀況，每個人能做多少做多少。」亞台青（成都）海峽青年創業園總經理郭弘揚說。這番話代表了許多四川台商台企的心聲。新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，台商台企紛紛利用自身資源採購、捐贈物資，邊防疫邊復產，匯聚成了疫情防控行列裡的「台胞力量」。

2020-02-13 02:00