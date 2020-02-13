江西贛州國際港 首批整車順利進口
11日下午，4輛雷克薩斯LX570越野車搭載中歐班列專列運抵江西贛州國際港，這是贛州國際港獲批汽車進口口岸後的首批汽車進口業務，這也標誌著江西省首個汽車整車進口口岸正式運行。
中新社報導，這一批次整車進口專列共載有6個40英尺集裝箱，其中進口汽車共4輛，由海外直採。專列從阿拉伯聯合大公國的傑拜勒．阿里港裝貨，歷時15天，於2020年1月4日到達廈門海滄港，之後1月14日從廈門海滄港順利轉關。 去年10月9日，位於江西贛州國際陸港的贛州汽車整車進口口岸順利通過驗收，成為江西省首個汽車整車進口口岸。
據了解，該口岸位於贛州國際陸港海關監管作業場所內，規畫占地面積7322.8平方公尺，配備汽車安全檢測線以及100公尺的試車跑道、170平方公尺的汽車整車監管倉庫，能為進口整車提供一整套完備的監測項目，滿足海關及車輛監管部門的查驗、檢測等需求。
下一步，贛州國際港將通過中歐班列返程運輸，實現汽車在贛州海關直接報關進口，快速提貨，進一步滿足贛州市乃至整個江西省進口車市需求。
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