福建穩外資 一月同比增13%

面對突如其來的疫情影響，福建省今年首月實際利用外資實現了難得的增長。福建省商務廳12日通報，今年1月份，福建省新設外商投資企業172家；實際利用外資37.7億元（人民幣，下同），同比增長13.3%。

中新社報導，對於經濟外向度較高的福建來說，「穩外資」是加快高質量發展的重要前提。目前，福建正全面貫徹外商投資法及配套法規，創新招商方式，加大招商力度，促進開發區高質量發展，推動大項目好項目落地建設，加快集中集聚優質生產要素。

具體來看，香港地區對福建省直接投資占比超九成。香港地區實際到資34.2億元，同比增長39.1%，占福建省實際到資90.7%；歐洲到資1.8億元，同比增長15.3%。其他國家和地區中，日本到資1186萬元。

福州、廈門依舊是福建引外資的雙引擎，實際利用外資規模居福建省前二位。其中，福州實際利用外資7.9億元，同比增長17.7%；廈門實際利用外資17.3億元，同比增長30.2%。

與此同時，漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍岩、寧德等地市實際利用外資均實現增長。引資質量明顯提升也是福建吸引外資一大特點。福建省商務廳相關負責人說，高技術製造業和高技術服務業實際利用外資大幅增長，大項目實際到資增幅明顯。三大主導產業實際利用外資11.8億元，同比增長19.4%。其中，石油化工業6.8億元，電子信息業4.8億元。高技術製造業5.6億元，同比增長85.7%；高技術服務業9355萬元。