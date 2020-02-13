德陽研製光熱汽輪機 成功併網

近日，四川德陽東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）研製的兩台光熱汽輪機成功併網，為光熱產業發展增添了新動能。

據悉，其中一台是東汽研製的首台塔式聚光儲能發電汽輪機、中電哈密塔式50MW聚光儲能發電汽輪機，一次併網成功，填補了東汽在塔式聚光儲能發電汽輪機領域運行業績的空白。第二台是東汽首台菲涅爾式聚光儲能發電汽輪機、敦煌大成菲涅爾式50MW聚光儲能發電汽輪機，首次併網發電成功，機組各系統運行狀態良好。

聚光儲能發電是一種高品質新能源電力生產產業，具有穩定可調、綠色環保等優點，是需求和應用潛力巨大的可再生能源應用技術。以熔鹽或導熱油作為集、傳熱介質，並通過配置大容量、高參數、高效率的儲換熱系統，可使汽輪機具備24小時連續穩定發電能力。哈密和大成項目的成功併網，標誌著大陸已併網的大型商業化聚光儲能發電電站裝機達到40MW，對推動大陸聚光儲能發電產業技術進步，具有積極示範作用。

東汽總部位於四川德陽，目前是大陸唯一一個同時擁有濕冷和空冷聚光儲能發電汽輪機產品的汽輪機設備廠家。此次大成和哈密專案汽輪機組的一次併網成功，奠定了東汽在聚光儲能發電汽輪機領域的領先地位，也為大陸清潔能源產業的發展做出重要貢獻。