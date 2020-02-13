應對疫情穩經濟 成都推千項建設

成都市政府日前舉行「有效應對疫情穩定經濟運行20條政策措施」解讀網上記者會透露，2020年成都將推進1000個重點項目建設，年度投資4686.87億元（人民幣，下同）。

中新社報導，成都市發改委副主任向進表示，成都推進的重點項目建設涵蓋現代經濟體系構建、重大基礎設施建設、公共服務功能提升、生態文明建設四個方面。其中，針對發展健康醫療和公共衛生服務體系，成都將加快推進溫江區藥明康德生命健康產業基地、新都區科倫醫貿總部及倉儲物流基地、成都市血液中心遷建等一批重點項目。

截至目前，為抗擊新冠肺炎疫情而緊急改建的成都市公共衛生臨床醫療中心二期工程已建成完工，大運會體育中心及大運村、東安湖改造工程、軌道交通項目、大運會片區生態環境保障及水汙染防治工程等19個項目已開工復工，東西城市軸線、天府國際機場配套工程等項目計畫於本月中下旬陸續開工復工。

為支持醫療防疫物資生產企業恢復並擴大生產，成都在前期協助企業召回一線工人恢復生產的基礎上，進一步強化醫療防疫物資生產企業人力資源保障，對醫療防疫物資生產企業每增加一名員工並穩定就業的，按每人2000元標準給予一次性吸納就業補助。成都市經信局等單位組成15個聯合工作組，到應急物資生產企業駐點，協調解決具體困難，對按要求增產轉產防疫用品的技改設備投資予以50%補助。

在幫助勞動者返崗方面，成都針對在湖北務工的農民工和四川省內其他市（州）在蓉務工農民工，將在徵求其本人意願的基礎上，加強與武漢及省內其他市（州）的聯繫，會同交通部門一起安排專人專車護送有需要的農民工安全返崗。

目前成都在全大陸率先提出加快建立防疫物資戰略儲備制度，成都市發改委正著手起草該項制度，在疫情結束後啟動實施。將應急醫用物資納入城市戰略物資儲備體系，實行動態管理和統一調度。