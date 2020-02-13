成都台商台企 捐贈物資助抗疫

「兩岸一家人，有狀況，每個人能做多少做多少。」亞台青（成都）海峽青年創業園總經理郭弘揚說。這番話代表了許多四川台商台企的心聲。新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，台商台企紛紛利用自身資源採購、捐贈物資，邊防疫邊復產，匯聚成了疫情防控行列裡的「台胞力量」。

新華社報導，郭弘揚在成都工作生活近5年，看到大陸疫情嚴峻、物資緊張，就設法從海外籌集了1000多只口罩寄回成都。「非常時期能盡多少力就先盡多少力。疫情結束前，我們會持續努力的。」他說。

位於成都市郫都區的中延榕珍菌業有限公司是一家台資農企，主要生產杏鮑菇。早在大年初二（1月26日），董事長助理徐健哲就從台灣趕回成都，與當地政府一起制定實施防護措施，保障復產。

「隨著疫情擴散，我們擔心湖北的生活物資尤其是蔬菜，供不過來。」徐健哲說，目前，公司日產能已恢復到40噸左右，捐贈的10噸杏鮑菇也已運往湖北，並正準備後續捐贈。

2月8日元宵節，成都高新區的環衛綠化工人和公安部門收到了一份「甜蜜的禮物」——2000斤新鮮水果。這份捐贈來自一家叫作仙草宓甜品飲料公司的台資企業。

位於樂山的台資企業四川青依古道旅遊開發有限公司，已向當地基層醫院及社區捐贈了1.5萬隻口罩。連日來，企業負責人、台商李璐仍為籌集防疫物資忙個不停。「我們將通過各種渠道再籌集20萬隻口罩，台資企業必須在這時候盡一份社會責任，支持抗擊疫情。」她說。

遂寧志超科技開啟新生產線趕制體溫槍等防疫物資，旺旺集團成都總廠、隆昌總廠捐贈數噸消毒液，四川鴻昌塑膠工業有限公司捐贈2萬雙馬來西亞進口手套，南充統一企業食品有限公司捐贈15200箱飲料，宜賓綠泰威科技、綿陽台協和眾益中藥材等捐贈口罩、物資，由台商台企捐贈的防疫物資陸續送往防疫一線。

「台商台企的捐贈在整個社會的物資捐贈中也許只是冰山一角，但如果每個企業、個人都有一份責任心和感恩心，我們還擔心不能克服困難嗎？」徐健哲說。