上海 5成外企全面復工

上海市外商投資企業協會11日匯總的54家外企抽樣調查顯示，超過五成外企已全面復工，超過三成外企部分復工，一成多外企尚未復工，顯示出中國大陸政府近期嚴控新冠肺炎疫情的努力，正在為包括外企在內的各類市場主體恢復正常生產經營秩序創造可能。

新華社報導，上海市外商投資企業協會會長黃峰表示，有30家外企全面復工，其中，贏創投資、歐萊雅、德爾福動力推進、比歐西氣體等17家外企在實際生產經營層面已全面復工。

樂高、畢馬威、安永、安可諮詢、寶馬汽車等13家公司也已正式復工，但採取了安排員工在家線上辦公的模式。

17家部分復工的外企，包括達飛物流、敦豪全球貨運、施耐德工業控制、富士通信息、寶潔、安靠封裝、日東電工、三井海上、環旭電子、依視路光學、匯源三得利等，其採取了靈活辦公模式，安排員工有序復工，除生產一線人員到公司上班外，其他員工可線上辦公。

7家尚未復工外企中，有的正在準備申請復工材料；有的正在等待屬地政府主管部門復工備案審批結果，待通過審批後方可復工；有的出於綜合考慮，決定再推遲一周復工。

雲集近5萬家外企的上海，是中國大陸外企最集中的經濟中心城市，也是眾多外資跨國公司拓展中國大陸市場的「總部之都」。在經歷近期新冠肺炎疫情衝擊後，2月10日（農曆正月十七）是包括上海在內中國大陸許多城市正式復工的日子。