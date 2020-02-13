電商訂單激增 與餐廳共享員工

上海市商務委副主任劉敏12日透露，針對電商平台用工緊張情況，上海推動重點電商平台與餐飲企業合作開展「共享員工」。她說，目前電商平台和餐飲企業共享員工已達1500名。

中新社報導，根據對重點電商平台的監測：每天訂單約50萬單，銷售豬肉約150噸、蔬菜約500噸。劉敏說，電商平台訂單量同比增長50%，每個訂單的貨品量是平時的2倍左右。怎樣保障生鮮電商平台的貨源？上海動足腦筋。

據劉敏透露，支持企業加強與上游的供應商合作，加大採購和補貨力度；支持重點電商平台從山東、雲南、福建等地調撥蔬菜，平均每天100萬噸，高峰期間每天補貨7到8次。

當下，共享經濟有了新發展。從共享單車、共享雨傘到共享辦公，疫情防控期間，生鮮電商平台訂單量激增：配送工作總量是平時3倍左右，而人員在崗率僅約70%。於是，又有了「共享員工」。

上海市衛健委新聞發言人鄭錦透露，截至12日12時，上海市已累計排除疑似病例1340例，發現確診病例311例。目前，234例病情平穩，10例病情危重，9例重症。上海出入道口依舊被嚴控，上海協調警方、交通等部門，發放綠色通行證，保障生鮮食品運輸通暢，共同解決電商平台企業入滬運輸車輛的快速通行。

據瞭解，為了更好地滿足民眾對蔬菜的需求，上海市農業農村委員會亦「一手抓疫情防控，一手抓穩產保供」。在當日舉行的新聞發布會上，上海市農委副主任葉軍平透露，近期，上海地產蔬菜綠葉菜日上市量均在3000噸左右。他說，各涉農區利用休耕地搶種補種速生綠葉菜。2月份以來，已累計播種綠葉菜面積3萬畝。

當前，全上海40萬畝在田蔬菜長勢普遍良好，單位面積產量同比提高10%以上。各涉農區創新推行蔬菜生產基地採用直達配送套餐制模式供菜。