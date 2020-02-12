武漢肺炎衝擊經濟 李克強：防止大規模裁員

新冠肺炎（武漢肺炎）已明顯衝擊中國經濟，大陸國務院總理李克強11日在國務院常務會議上特別提出，要高度關注就業問題，防止大規模裁員。會議並鼓勵地方政府運用失業保險基金結餘等資金加大援企穩崗力度，支持地方實施緩繳或返還部分社保費等政策。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤早前發布的研究報告即認為，受新冠肺炎影響，大陸今年第1季經濟成長率「保4」恐無望。

汪濤指出，若疫情在第1季就得到控制、此後基本不再新增病例，預計今年第1季大陸GDP年比增速可能會放緩至3.8%。此後，隨著經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋放、加上政策支持，經濟增速可望在第2至第4季反彈。

在此情形下，汪濤將2020年中國GDP增速預測下調至5.4%。但如果疫情高峰持續到今年第2季度，今年中國GDP增速恐將降到5%以下。

受疫情影響，位於成都的新潮傳媒在2月10日復工首日就傳出，除高層將被減薪20%、基層員工減薪15%，新潮傳媒CEO張繼學更宣布減員10%，規模約500人，包括20名管理幹部。

新潮傳媒主要從事廣告設計、製作、代理及發布等，在今年1月9日胡潤研究院發布的「2019胡潤中國500強民營企業」，新潮傳媒才以市值人民幣150億元位居第468位。

此前，北京一家高檔娛樂會所北京K歌之王則於8日宣布，將於9日與全部200多名員工解除勞動合同，1月工資分期支付，若有30%員工不同意就進行破產清算。

面對企業裁員、倒閉潮來勢洶洶，根據中國政府網發布的消息，李克強11日主持召開國務院常務會議時，進一步部署在全力以赴抓好疫情防控同時，加強經濟運行調度和調節，更好保障供給。

會議要求，在切實做好各項防控工作同時，要有序推進企業復工恢產。重點醫療防控物資供應量要快速提升，生活必需品市場供應總體充裕，煤電油氣等能源得到較好保障。

李克強在會議中對經濟工作提出八項要求：一、分類有序推動企業復工復產；二、推動重點醫療防控物資生產企業儘快達產；三、制定方案有序組織務工人員返崗；四、各地各部門要建立企業應對疫情專項幫扶機制；五、落實地方「菜籃子」、「米袋子」負責制；六、強化煤電油氣運保障，切實保障重要交通幹線及關鍵物流樞紐正常運行；七、推動重大項目儘早開工和建設。

第八點就是關於防止大規模裁員，李克強同時要求，要引導因疫情無法外出的農民工參加農村基礎設施建設和人居環境改善，以吸納暫時被留置在農村的勞動力。