陳明璋：台商月底大約可達六、七成復工率

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒未歇，台北經營管理研究院院長陳明璋認為，截至目前，台商在大陸的復工率仍低，至月底大約可達六、七成的復工率，4月才可能產銷正常。

2月10日是多數大陸企業開工的第一天，許多企業2月3日就已復工，而部分企業則會在2月17日才開工。陳明璋認為，如果到月底還無法恢復正常生產的話，今年上半年的景況將會十分辛苦。

陳明璋受訪時表示，目前台商最多的地區是在華南和華東地區，台商現在面臨做大的問題是生產面無法恢復，在交通受阻之下，原物料和產品也無法進出，現在復工將面臨沒有收入，還要負擔成本的產銷問題。

陳明璋認為，台商當前應做最壞的打算來應付當前的狀況，一位從事水泥業的台商告訴他，已備妥人民幣1億元來因應疫情的衝擊。

至於可能會有多少台商在這一波疫情當中滅頂倒閉的問題，陳明璋分析，所謂的連鎖倒閉，是指如果沒有備料和資金的準備，面對合作對象東欠西欠，可能會被連鎖拖倒，有一家倒，後面就跟者倒，目前大陸官方祭出的各項紓困措施當中，似乎並沒有對連鎖倒閉有所著墨，這對中小型企業是一個隱憂。

陳明璋說，他近日利用微信關心近200家大陸台商，其中只有一家準備收廠返台，10家左右深怕被連鎖倒閉拖累，只有1家利用其開發幫助肺呼吸的健康養生機器，積極尋找商機。另有一成表示不受影響；絕大多數表示按大陸政府規定開工生產，但仍有半數台商，準備趕回大陸處理，防範疫情擴大影響。

陳明璋建議，台商今後宜積極投入大健康產業，尤其和肺炎疫情相關的產業，不管是第一線的治療，未來的健康養生，疫苗防疫及居家生活所需的保養產品，皆可藉機大力研究開發。