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受疫情影響 福建省僅218家台商復工

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

大陸各地陸續復工復產，據福建省台港澳辦統計，截至11日晚間，全省有218家台商復工。

數據顯示，截至2018年9月，福建省累計核准台資項目達1萬6,982個，這顯示上述復工的218家台商仍為極少數。

新華社報導，在廈門集美杏林從事眼鏡生產的台商吳進忠10日復產。但受疫情影響，900名員工僅有一半可以投入生產。吳進忠表示，現在正是考驗企業應變能力的時候，大陸市場潛力大，儘管面臨疫情難關，應對好眼下困難，企業就有未來。

台商湯助生在廈門同安從事紙箱生產。他表示，由於外地工人大多沒有返鄉過年，工人缺口不算多。復產後，湯助生打算開拓新的客戶，早前紙箱業務主要供應運動器材、電子行業等，今年準備增加醫療和電商行業，還將加大自動化設備投入，提高產能。

台商黃啟璋的公司主要生產無塵布製品和觸控式螢幕，11日開始復工。他表示，訂單沒有減少，而且年前購買充足的原料，生產沒有問題。但他也表示，打算把產能往後推，因為7月、8月是淡季，年初缺失的量可以在那個時候補回來，大陸市場很大，銷售不成問題。

福州台商六和機械10日復工。1,300名員工已有過半返回福州，有些仍在隔離期，其餘員工均已投入生產。總經理蔡榮華說，疫情確實擋住一部分員工返工，也給上下游供應商帶來一定困難，一些零件進不來，有的零件可以進來但成本提高了。

泉州台商晉江安鼎體育用品預計18日復工。董事長范春美表示，公司成立防控小組，做好量體溫、消毒等工作，平常也經常消毒，現在特別做了鞋底消殺工作。

廈門台商協會會長吳家瑩表示，短期內疫情會對經濟造成影響，但從長遠看，隨著疫情得到控制，大陸官方持續推出措施，對大陸經濟和市場依然信心滿滿。

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