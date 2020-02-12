武漢肺炎衝擊中國經濟 恐要一年後才能復原

針對武漢肺炎疫情對中國經濟的影響，上海交通大學安泰經管學院院長陳宏民表示，大陸目前正處於「疫情高峰期」的第一階段。他預估，中國經濟要大致回復正常，恐怕需要一年時間。而在這段期間，許多行業將面臨重新洗牌。

據上海第一財經報導，陳宏民表示，疫情對各行業的影響大致可以分為三個階段，目前正處於「疫情高峰期」的第一階段。從疫情引起全社會關注重視到全線嚴防，直到疫情高峰過去。

這期間，傳統服務業幾乎陷入停擺，酒店、旅遊業幾乎全面停業，交通餐飲業受到影響，製造業也會面臨用工困難、成本上升、訂單減少等挑戰。

與此同時，也會有部分行業出現迅猛發展，如：醫藥醫療和醫療器材等行業，將得到短暫的刺激性發展。

第二階段是「疫情緩解期」。這個階段，官方對人員流動的管控還會適度存在，另一方面大部分民眾依然保持謹慎心態，雖然工作生活開始恢復正常，但一時不會恢復原先的習慣，例如不願意上街吃飯，抑制旅遊衝動等。這個時期絕大部分傳統服務業務規模在三個月到半年裡，還難以恢復到往年同期水準。

同時擔任上海市人民政府參事的陳宏民表示，大陸官方在這個階段也會推出一系列刺激經濟的措施，預估全國範圍內的基礎設施建設將會進入高潮，與之相關的行業會得到激勵；新型戰略性行業如生物醫藥、人工智能等，將繼續得到資本青睞而持續發展；房地產業在一定範圍內將得以增長。

陳宏民預期，第三階段大概會在一年後出現，這時絕大部分需求都將恢復正常。不過，許多行業在過去的一年中野經歷了重新洗牌，好的企業會「彎道超車」，有些行業也將在疫情中「鳳凰涅槃」，通過轉型升級獲得新的發展。

陳宏民並提出幾個值得關注的動向，一是線上教育可能會大規模興起，二是產業互聯網平台可能獲得大規模發展。

他表示，面對未來一年許多行業裡的中小企業生存困難的嚴峻挑戰，將會有一批先行者搭建互聯網平台，為中小企業解決採購、銷售、信息乃至融資等問題。在資本市場的支援下，這些平台將可望大幅降低中小企業的運營成本，提高經營效率。