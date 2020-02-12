疫情衝擊 300多家陸企共申請近2500億元貸款

銀行業消息稱，包括大陸最大外賣企業美團點評、智慧手機商小米在內的300多家陸企正尋求總計至少人民幣574億元（約新台幣2,479億元）的銀行貸款，以緩解新冠肺炎疫情帶來的影響。

路透報導，消息指出，叫車服務提供商滴滴出行、曠視科技和奇虎360在內的這些企業要麼參與疫情的防治，要麼受到嚴重的打擊。部分城市已「封城」，暫時封閉一些交通幹道，並關閉人群聚集場所，這打擊經濟增長，中國社會科學研究院經濟學家張明曾表示，受疫情拖累，大陸首季經濟增速可能會降至5%。

消息人士稱，在北京提出貸款申請的企業或將獲得快速審批和優惠利率，他們表示收到市財政局發給北京市銀行的兩份企業名單副本。到目前為止，還沒有全國範圍內企業為應對疫情申請貸款總額的官方統計數據。

根據這兩份名單，世界第四大智能手機製造商小米正尋求人民幣50億元的貸款，用於生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備。

美團點評申請人民幣40億元的貸款，部分用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務的融資。

受疫情影響嚴重的私人持股企業滴滴出行正尋求人民幣5,000萬元的貸款。總部位於北京的互聯網安全公司奇虎360正尋求人民幣10億元的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追蹤和控制病毒擴散的應用程序相關工作提供資金。

人臉識別初創公司曠視科技申請人民幣1億元的貸款，用於開發包括提高人群中戴口罩個人的識別準確度在內的新技術。