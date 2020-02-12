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中金估：2周後復工企業達8成

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中金調查指出，當前的復工困難主要體現在員工無法返程、物流中斷等。現場消費類或者對流量依賴度高的行業，如旅遊、餐飲、酒店、百貨及免稅店、影院、博彩等。照片／中金網

武漢肺炎疫情持續，企業復工成為關注焦點，中金公司今（12）日發布調查研究，42.9%企業選擇在10日起陸續復工；23.3%的企業選擇在17日陸續復工；加上早前已復工的企業，預期兩周後的復工企業將達到80%以上。

金融界網報導，中金調查指出，當前的復工困難主要體現在員工無法返程、物流中斷等。現場消費類或者對流量依賴度高的行業，如旅遊、餐飲、酒店、百貨及免稅店、影院、博彩、需要較重的人力參與類行業，受影響大或推遲復工比率偏高。

調查發現，企業經營性現金流有一定壓力，但主要集中在受疫情影響較大的餐飲、酒店等行業。70%以上的企業表示資金可以支持三個月以上的正常運轉；20.3%的企業資金相對緊張，只能維持一至三個月；5.5%的企業表示當前現金流處於緊繃狀態。

企業收入方面，32.7%的企業預計第1季收入，按年下滑幅度可能超過50%，29.6%的企業預計按年下跌20至50%，25.3%的企業預計下跌幅度20%以內，也有12.4%的企業表示幾乎不受影響，維持正增長。

中金公司今（12）日發布調查研究，42.9%企業選擇在10日起陸續復工；23.3%的企業選擇在17日陸續復工；加上早前已復工的企業，預期兩周後的復工企業將達到80%以上。照片／中金網

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