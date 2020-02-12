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大陸呼籲WTO成員 避免因武漢肺炎施加不必要貿易限制

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
為減輕疫情對經濟的衝擊，大陸正積極推動企業逐步恢復生產。圖為江蘇省太倉市最大的德資企業舍弗勒集團中國公司10日已經復工。（新華網）

武漢肺炎疫情正在衝擊大陸對外經貿關係。據第一財經報導，當地時間2月11日在世界貿易組織（WTO）貿易便利化委員會會議閉幕式上，大陸呼籲WTO成員方遵守規則，尊重世界衛生組織（WHO）的權威和專業意見，避免過度反應及施加不必要的貿易限制。

儘管WHO早前即表態，沒有理由採取對國際旅行和貿易進行非必要干預的措施，不建議限制轉移、貿易與流動，並呼籲所有國家作出基於事實、前後連貫的決定。

但根據中國投資貿易網的消息，截至2月5日，全球已經有99個國家針對中國大陸採取入境管制措施，包括停飛、縮減中國航班，禁止中國公民入境，對入境人員進行隔離觀察等。台灣甚至也因此遭受波及。

第一財經報導，中方代表在WTO上表示，中國是全球經濟產出和增長的重要貢獻者，如中國經濟受到「過度反應」的影響，將不可避免地發生溢出效應。

中方代表強調，各成員方應共同努力，維護全球貿易和經濟增長的正常進行，以造福所有人。國際貨幣基金（IMF）和世界銀行都已經指出，中國有足夠的政策空間來應對這一流行病，中方的努力減少了對世界經濟影響的風險。

大陸商務部發言人高峰10日在網上記者會中也強調，沒有理由採取對國際貿易進行干預的措施。

高峰說，「當前，中國正在全力以赴應對疫情，我們有信心、有能力、有把握打贏疫情防控阻擊戰。希望各國充分顯示團結與合作，共同努力，戰勝這場疫情，為國際貿易的正常開展創造便利條件。」

大陸外交部發言人耿爽11日在透過網路舉行的例行記者會上也指出，今天，中國的國內生產毛額（GDP）已占世界GDP的16%左右，對世界經濟增長的貢獻率已超過30%。

耿爽稱，如果中國經濟受到衝擊，那麼必然會波及其他國家，世界經濟也必然會受到影響。「支援中國、幫助中國，也是在維護國際社會共同利益」。他強調，面對公共衛生危機，以鄰為壑保護不了自己，過度反應只會適得其反。

耿爽呼籲，當務之急，是國際社會團結協作共同戰勝疫情，儘快恢復國家間的正常交往與合作，只有這樣才能為世界經濟穩定增長提供有力支撐，釋放正面預期。

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