阿里斥資逾315億元 持股阿里健康73.9%

港交所數據顯示，阿里巴巴集團增持阿里健康約8.61億股，每股港幣9.38元，規模約港幣80.75億元（約新台幣315.6億元）。此次增持後，阿里巴巴對阿里健康的最新持股為73.96%，持股數目約88.97億股。

阿里健康股價今（12）日開盤微漲，隨後下跌；收盤前，股價暫收港幣13.74元，上漲1.17%。

澎湃新聞報導，阿里健康6日公告，與Ali JK Nutritional Products Holding Limited（阿里巴巴控股之直接全資附屬公司）訂立購股協議，阿里健康將收購Ali JK ZNS Limited（阿里巴巴控股為持有目標業務而根據英屬維爾京群島法律註冊成立的間接全資離岸控股公司）的全部股權，總對價為80.75億港元，公司將通過向對方發行8.61億股對價股份支付對價，每股港幣9.38元。

根據公告，阿里健康收購的標的業務包括在天貓平台上銷售目標產品及服務而建立的所有商家關係，以及管理目標商家關係時所建立的相關營銷及運營人員的雇佣關係。

阿里健康官網顯示，阿里健康是阿里巴巴集團「Double H」戰略（Health and Happiness）在大健康領域的旗艦平台，是阿里巴巴集團投資控股的公司之一。憑借阿里巴巴集團在電子商務、互聯網金融、物流、大數據和雲計算等領域的優勢，阿里健康全渠道推進醫藥電商及新零售業務，並為大健康行業提供線上線下一體化的全面解決方案。

目前，阿里健康開展的業務主要集中在醫藥電商及新零售、互聯網醫療、消費醫療、智慧醫療等領域。