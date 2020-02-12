復工難！沒了中國，全球製造業如何運轉？3大觀察重點

摘要 1. 2月10日原本是中國多數省市開工的日子，但武漢肺炎疫情仍舊不樂觀，119家台灣企業宣布中國廠延後開工。 2. 全球製造業不論生產原料、零組件或是組裝，都難以與中國切割。中國的產線何時回神？企業能否轉單？有3個重要的觀察點。

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全球正在與中國一起經歷一場漫漫的復工路。

2月10號，原訂中國多數省市開工的日子，但隨疫情持續升溫，截至今天上午為止，中國已經有超過4萬名確診病例、908人死亡，超過SARS。許多中國龍頭企業如阿里巴巴、騰訊已經再度延後開工；而在中國設廠的台灣企業，也有119家宣布延後開工。

部分城市例如無錫、蘇州，甚至祭出「勸返令」，市政府發出公告，針對來自湖北、浙江、廣東、河南、湖南等疫情重災區的人員，一律勸返。

即使已經可以開工的地方，如成都、上海、北京等地，業者也都須事先報備、取得核可。

「他（政府人員）會來稽核啦，看你到底有沒有符合（防疫）標準⋯⋯，其實我們也遇到問題啊，口罩不夠，只能全球調，唉。」一位在中國有多個生產據點的半導體廠副總經理表示。

當中國已是世界工廠，特別是多數科技產品的零組件、組裝都集中在中國時，復工與否，最直接的影響，是各大電子廠的營運，及全球電子供應鏈會否斷鏈。

目前，關於中國復工的觀察重點有三。

首先是「形式」以外的「實際」復工情形。

為了維穩，中國許多地區已在今天或更早前便開工，但真正的「眉角」在於開工後究竟回來了多少員工、恢復幾成生產力？

以電子五哥為例，目前分析師預估的復工率大都僅約5成，甚至如仁寶傳出其中國最大生產基地崑山廠將延至2月17日才公開（見下表）。

電子五哥各廠復工率最高僅達6成

「（缺工率）沒法評估啊，評估都騙你的！」一位蘋果的主力晶片廠副處長表示，這波疫情威力，猶如2008年金融海嘯，「可以生產的人少了一大堆啊，開工以後才能去找人組裝，（開工後）才只是剛開始而已。」

蘋果供應鏈高階主管透露，以往每逢過年後，勞工本來就會折損，要再招工，缺工率約為2成左右，他認為，今年因疫情爆發，缺工情況將更為嚴重，缺工率可能拉高至3到5成，初期產能利用率也只有原先的一半。

「我們比較擔心的就是勞工回來的比率，」廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇表示，他們預估，各製造商的2月缺工率約在30%至40％，換句話說，「（各製造廠）大約會損失30%的生產力。」

其次是復工後，供應鏈多久才能恢復秩序？

此次引發疫情的冠狀病毒，特性是不耐熱，如2003年的SARS，便是到5月、6月後才逐漸消失。

目前，疫情的拐點還未出現。中國國泰君安證券預估，中國製造業從復工到全面復產，至少需要1到2個月的緩衝期。

先前記憶體廠華邦電子總經理詹東義也在法說會上表示，若疫情在2月底前控制得當，電子業才有可能從3月起慢慢恢復秩序。

外資美林證券預估，中國5G智慧型手機今年如果出貨量每減少10％，聯發科、穩懋今年每股純益將少1.3％，大立光少1％；如果中國5G智慧型手機出貨量最悲觀、減少4成，則聯發科、穩懋今年每股純益可能少約5％。

最後是，轉單真的轉得動嗎？

蘋果執行長庫克。 路透

先前蘋果執行長庫克一口氣將中國42家門市與線上購物關閉到2月15日，除了避免人群聚集、疫情擴散，其實也是讓蘋果產品的銷量降低，給工廠足夠時間恢復產能。由此可以看出，科技業的轉單並非易事。

一位記憶體廠財務主管表示，轉單有許多思考層次。首先是2月10日若中國半導體廠的財務、業務等人員順利復工，確認庫存與出貨可否順暢後，西方客戶才能評估是否轉單；再則是許多非標準品的特殊規格零組件，其他廠商未必有庫存，若重新生產，其實也緩不濟急。「特殊規格的（零組件），訂了，開始做，等到我們做出來，大陸也復工了。」

「變成卡在這裡，大家也都不知道，到底要很aggressive（積極）去動作（指搶單、迎接轉單），還是怎麼辦？」前述半導體廠副總經理表示。

目前有較明確轉單效益的，多是產品與產線認證時間較短的傳統產業，如工具機業、紡織業等等。

從2019年的中美貿易戰，到今年新型冠狀病毒疫情這個突如其來的黑天鵝，一再提醒全球製造業都該認真思考，沒有了中國的世界，究竟該如何運轉？

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