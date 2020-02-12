去年英對陸出口約342億美元 創新高
英國國家統計局11日發布數據顯示，去年英國對大陸出口商品約264億英鎊（約342億美元），創歷史新高。大陸成為英國第三大出口市場，僅次於美國和德國。
新華網報導，數據顯示，去年英國商品出口總額為3,720.35億英鎊（約4,821.2億美元），對大陸出口占7%，成為英國第三大出口市場，僅次於美國和德國。
英中貿易協會負責人盧墨雪說，這一數據顯示出更緊密的對華貿易關係讓英國經濟受益匪淺。大陸目前正在經歷「戰疫」的關鍵階段，但這些數字提醒我們兩國長期合作的巨大潛力不會改變。
盧墨雪說，英國對大陸出口在一系列領域保持穩健增長，包括零售、科技、健康等行業，這將有利於兩國互利共贏，並為英國創造更多工作機會。
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