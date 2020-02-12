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肺炎患者出院標準？體溫恢復正常、呼吸道症狀好轉

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
上海衛健委今（12）日表示，病癒出院的標準是，體溫恢復正常三天以上，呼吸道症狀明顯好轉，肺部影像學顯示炎症明顯吸收，連續兩次呼吸道病原的核酸檢測陰性等多方面因素判斷。照片／第一財經網

不少新型冠狀病毒患者陸續出院，針對出院的標準，上海衛健委今（12）日表示，病癒出院的標準是，體溫恢復正常三天以上，呼吸道症狀明顯好轉，肺部影像學顯示炎症明顯吸收，連續兩次呼吸道病原的核酸檢測陰性等多方面因素判斷。

第一財經報導，上海市衛健委表示，2月11日0至24時，上海新增確診病例4例，2例外地來滬，2例本市戶籍。2例本市戶籍中的1例，在黃浦區有居住地，但長期居住在外省市。

上海市衛健委表示，對查明的密切接觸者已全部隔離醫學觀察，對有確診病例的小區等都已告知當地，並落實相關措施。

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