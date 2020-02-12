春運前33日累計旅客13.90億人次 年降44%

「新型冠狀病毒」在港確診人數持續上升，市民憂慮社區爆發或已殺到，疫情下人人自危，口罩平光鏡手套出齊，就連日常必做的撳𨋢也不敢。有人分享激心事，指近日搭電梯竟個個等人按鈕，她在中間停車場樓層出電梯，電梯內的人還是拒出手按地下層，結果全電梯送返上樓，令人好氣又好笑。

2020-02-12 10:44