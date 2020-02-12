春運前33日累計旅客13.90億人次 年降44%
大陸交通運輸部今（12）日統計數據，春運前33日，即1月10日至2月11日，累計全大陸鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客13.90億人次，年降44.4%。
澎湃新聞網報導，春運前33日，鐵路發送旅客2.04億人次，下降38.7%；道路發送旅客11.32億人次，下降45.4%；水路發送旅客1654.9萬人次，下降52.6%；民航發送旅客3724.0萬人次，下降38.3%。
2月11日，即春運第33天，全大陸鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1,230萬人次，比去年春運同日下降84.8%，日降2.2%。
其中，鐵路發送旅客96.0萬人次，年降92.0%；道路發送旅客1,113萬人次，年降83.2%；水路發送旅客4.99萬人次，年降94.2%；民航發送旅客16.0萬人次，年降91.8%。
隨著春運返程返崗高峰來臨，2月11日，交通運輸部印發通知，要求各地交通運輸主管部門嚴格控制包車客座率，全面落實防疫措施，做好農民工返崗運輸服務保障工作，更好服務企業復產用工需求。
2月12日，交通運輸部、國家衛生健康委員會聯合印發通知，要求對短期向湖北省等疫情重點區域運送物資的司機、等提供保障的人員，以及從事道路水路客運但未進入武漢市的司乘人員，經過體溫檢測符合規定的，不得採取隔離14天的措施。要堅決避免地方「一刀切」採取隔離措施影響交通運輸保障工作。
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