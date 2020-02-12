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抗疫 陸官媒：未來一段時間貨幣調控易鬆難緊

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸持續抗疫未來一段時間貨幣調控易鬆難緊。本報資料照片

大陸抗疫各地財政資金吃緊，帶有應急性質的貨幣調控操作將發力。中國證券報發文指出，未來一段時間貨幣調控易鬆難緊。

文章指出，近期人民銀行實施超大規模流動性投放帶有應急性質，鑑於目前流動性總量已高，且春節後流動性往往較為充裕，短期流動性投放高潮料已過去。

文章稱，截至2月11日統計，2月餘下時間仍有人民幣1.42兆元央行逆回購到期，適量開展對沖操作仍有必要，但預計以縮量對沖為主。

而下周初央行逆回購到期較集中，或促成人行適時新做中期借貸便利(MLF)，屆時MLF操作利率下調進而牽引本月貸款市場報價利率(LPR)下降勢在必行，有利於進一步推動貸款利率下降。

業內人士認為，未來一段時間，公開市場操作或以縮量對沖為主，政策利率調整與定向支持舉措將是貨幣調控操作的主要看點。

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