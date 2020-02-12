富士康計劃2月底前恢復一半生產

冬季本該是中國國際旅遊島海南的旅遊旺季，但在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響下，海南的這個冬天並不好過：旅遊景區關閉、旅行社停業、導遊「待業」在家…海南的旅遊企業和從業人員利用這個「空窗期」謀劃升級改造和自我提升，等待旅遊業的春天來臨。

2020-02-12 01:55