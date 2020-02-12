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富士康計劃2月底前恢復一半生產

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
傳富士康計劃在2月底前恢復在中國大陸50%的生產產能，計劃3月份恢復80%。本報資料照片

路透報導，富士康計劃在2月底前恢復在中國大陸50%的生產產能，計劃3月份恢復80%。

富士康農曆春節後遲遲未能復工，受新冠肺炎疫情影響，傳深圳拒絕了富士康工廠復工的申請。

不過大陸國家主席習近平最新指示，部分防疫措施已經過度，開始損害經濟，敦促官員不可再採取更加嚴格的防疫措施。

明報引述路透報導，富士康計劃2月底前恢復一半生產，富士康主席定下內部目標，3月產能恢復80%。

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