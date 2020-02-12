穩經濟 大陸財政部提前批准地方債限額

因貿易戰、疫情衝擊陸企和地方政府，人行投放充足流動性，並設立針對企業的專項再貸款後，財政部亦擴大提前批地方債限額的規模。分析認為，此舉將帶動有效投資擴大內需，進而提振短期受損的實體經濟。

路透報導，分析稱，肺炎疫情將給經濟造成明顯衝擊已毋庸置疑，擴大提前批地方債限額將是一系列經濟支持政策的一部分，而貨幣政策料亦將給予配套支持，後續下調中期借貸便利（MLF）操作利率和貸款市場報價利率（LPR）預期很高，不過疫情的影響畢竟會是短期且結構性的，因此需使用結構性的工具予以應對。

湖南三湘銀行同業部研究總監譚松珩表示，財政部此舉主要還是考慮兩個方面，一是疫情打擊了地方政府財力，因此需要為他們補充資金；二是疫情過後，考慮到經濟短期遇到困難，政府購買非常重要。

標普全球評級此前報告認為，新冠病毒疫情或將弱化大陸地方政府的財政總收入甚至加速其持續的財政擴張；預計隨著預算內投資增加，大陸地方政府的信用狀況將略有弱化。

「大陸地方政府的預算赤字正在擴大，其官方債務負擔正在增加」標普全球評級信用分析師朱素征表示。

她表示，如果新冠病毒疫情嚴重且持續時間延長，預計大陸中央政府將考慮增加向地方政府的轉移支付或補貼以防止財政赤字擴大，或者大陸中央政府可能賦予地方政府更大的靈活性，直接發行債券以穩定資金流。