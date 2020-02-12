快訊

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩經濟 大陸財政部提前批准地方債限額

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
因貿易戰、疫情衝擊陸企和地方政府，人行投放充足流動性，並設立針對企業的專項再貸款後，財政部亦擴大提前批地方債限額的規模。照片／第一財經網

因貿易戰、疫情衝擊陸企和地方政府，人行投放充足流動性，並設立針對企業的專項再貸款後，財政部亦擴大提前批地方債限額的規模。分析認為，此舉將帶動有效投資擴大內需，進而提振短期受損的實體經濟

路透報導，分析稱，肺炎疫情將給經濟造成明顯衝擊已毋庸置疑，擴大提前批地方債限額將是一系列經濟支持政策的一部分，而貨幣政策料亦將給予配套支持，後續下調中期借貸便利（MLF）操作利率和貸款市場報價利率（LPR）預期很高，不過疫情的影響畢竟會是短期且結構性的，因此需使用結構性的工具予以應對。

湖南三湘銀行同業部研究總監譚松珩表示，財政部此舉主要還是考慮兩個方面，一是疫情打擊了地方政府財力，因此需要為他們補充資金；二是疫情過後，考慮到經濟短期遇到困難，政府購買非常重要。

標普全球評級此前報告認為，新冠病毒疫情或將弱化大陸地方政府的財政總收入甚至加速其持續的財政擴張；預計隨著預算內投資增加，大陸地方政府的信用狀況將略有弱化。

「大陸地方政府的預算赤字正在擴大，其官方債務負擔正在增加」標普全球評級信用分析師朱素征表示。

她表示，如果新冠病毒疫情嚴重且持續時間延長，預計大陸中央政府將考慮增加向地方政府的轉移支付或補貼以防止財政赤字擴大，或者大陸中央政府可能賦予地方政府更大的靈活性，直接發行債券以穩定資金流。

疫情 實體經濟 標普
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

PA元月業績表現佳 法人唱旺後市

外媒：新冠肺炎將影響中美第一階段貿易協議

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

支持防疫能減稅 陸稅務局促地方落實

相關新聞

富士康計劃2月底前恢復一半生產

路透報導，富士康計劃在2月底前恢復在中國大陸50%的生產產能，計劃3月份恢復80%。

穩經濟 大陸財政部提前批准地方債限額

因貿易戰、疫情衝擊陸企和地方政府，人行投放充足流動性，並設立針對企業的專項再貸款後，財政部亦擴大提前批地方債限額的規模。...

在岸人民幣開盤拉升逾百點 收復6.97關口

在岸人民幣對美元匯率今（12）日開盤拉升逾百點，收復6.97關口；離岸人民幣對美元波動上行，同樣收復6.97關口。截至9...

雲辦公火熱 比正常上班還忙

2月10日是大陸多地迎來復工的日子。不過對於科技公司而言，多家大公司仍處於雲辦公狀態。2天前，阿里巴巴、字節跳動、騰訊、美團、瑪氏、達能等企業宣布再次延遲復工。延遲復工並不是不復工，而是在線雲辦公。

封閉管理 河北雄安新區21項目復工

自2月10日起，京畿重地河北開始分類分批組織復工復產。受新冠肺炎疫情暴發影響，今年河北的春節後復工比往年遲來了約10天。

旅遊業「空窗期」 海南拚升級

冬季本該是中國國際旅遊島海南的旅遊旺季，但在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響下，海南的這個冬天並不好過：旅遊景區關閉、旅行社停業、導遊「待業」在家…海南的旅遊企業和從業人員利用這個「空窗期」謀劃升級改造和自我提升，等待旅遊業的春天來臨。

進博會 報名參展企業逾千

商務部新聞發言人高峰10日表示，第三屆進博會企業商業展招展工作正在順利推進，截至1月底，已簽約展覽面積超過50%，簽約報名參展企業超過1000家。

陸企業復工 海南工程缺人中

在保證新冠肺炎防疫有效可行的前提下，中國多數地區10日起陸續迎來復工復產，並提出用工需求。

海水淡化工程 日均產水120萬噸

中國自然資源部4日在北京發布的大陸全國海水利用報告顯示，截至2018年底，全大陸已建成海水淡化工程142個，產水規模日均120.17萬噸。 數據顯示，2018年，大陸新建成海水淡化工程5個，新增規模為日均1.25萬噸，分布在浙江和廣東，主要用於海島生活用水和沿海城市工業用水。已建成萬噸級及以上海水淡化工程36個，已建成的最大海水淡化工程單體規模為日均20萬噸。

瑞銀：疫情恐加速外商撤離大陸

新冠肺炎（武漢肺炎）持續影響中國大陸經濟，瑞銀昨在電話會議中指出，新冠肺炎對經濟影響大於ＳＡＲＳ，最佳情況下今年中國大陸經濟成長率會降到百分之五點四，但若第一季狀況比預期更差，恐甚至難「保五」；且若疫情無法幾周內獲得控制，外商恐加速移出大陸。

吉利大整軍 要和富豪合併

吉利控股集團董事長李書福正在就將瑞典汽車製造商富豪汽車（VOLVO）併入吉利汽車進行談判，這是他為打造大陸首家跨國汽車製造商採取的最新動作，合併若完成，將成為大陸市值最高的車企。

陸車Q1銷售 估減逾25%

市場研究機構集邦科技旗下拓墣產業研究院昨（11）日發表報告稱，因新型冠狀病毒肺炎疫情重創汽車產業供需，預期大陸第1季新車銷售將年減超過25%。

熱門新聞

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

中共軍機繞台 美國務院呼籲北京立即停止脅迫行為

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

被徵用設隔離站武漢高校宿舍慘遭「抄家」

陸拚復工 放寬防疫管控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。