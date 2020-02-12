外媒：新冠肺炎將影響中美第一階段貿易協議

路透報導，美國有線電視新聞網(CNN)一名記者周二在推特上表示，美國總統川普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)承認，新冠肺炎疫情可能對中美第一階段貿易協議產生影響。

根據這名CNN記者，奧布萊恩在一場演說中提到疫情時表示：這可能對第一階段貿易協議造成影響。

美國聯邦政府周二表示，來自大陸需求上升將會降低美國黃豆庫存，因為出口商將增加對大陸的發貨。大陸是全球最大的油籽買家。

自中美簽訂第一階段貿易協議之後，交易商一直在密切觀察中國增加購買的情況。不過由於大陸還在努力應對境內非洲豬瘟和新冠病毒疫情，美國的出貨仍很稀少。