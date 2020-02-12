外媒：新冠肺炎將影響中美第一階段貿易協議
路透報導，美國有線電視新聞網(CNN)一名記者周二在推特上表示，美國總統川普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)承認，新冠肺炎疫情可能對中美第一階段貿易協議產生影響。
根據這名CNN記者，奧布萊恩在一場演說中提到疫情時表示：這可能對第一階段貿易協議造成影響。
美國聯邦政府周二表示，來自大陸需求上升將會降低美國黃豆庫存，因為出口商將增加對大陸的發貨。大陸是全球最大的油籽買家。
自中美簽訂第一階段貿易協議之後，交易商一直在密切觀察中國增加購買的情況。不過由於大陸還在努力應對境內非洲豬瘟和新冠病毒疫情，美國的出貨仍很稀少。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言