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瑞銀：疫情恐加速外商撤離大陸

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
瑞銀指出，新冠肺炎對經濟影響大於ＳＡＲＳ。（法新社）

新冠肺炎（武漢肺炎）持續影響中國大陸經濟，瑞銀昨在電話會議中指出，新冠肺炎對經濟影響大於ＳＡＲＳ，最佳情況下今年中國大陸經濟成長率會降到百分之五點四，但若第一季狀況比預期更差，恐甚至難「保五」；且若疫情無法幾周內獲得控制，外商恐加速移出大陸。

瑞銀認為，由於大陸各地復工延遲，預估對產業鏈影響會超過ＳＡＲＳ時期，間接影響其他經濟體，例如韓國、台灣，尤其是在電子產品產業鏈部分。全球經濟成長率也預估會下修，今年全球央行貨幣政策會更偏向鴿派，預計今年上半年聯準會將有三次降息。

瑞銀投資研究部首席中國經濟學家汪濤表示，假設大陸肺炎疫情在第一季控制住，三月底後沒有許多新增病例，四月漸漸恢復生產與生活，加上政策刺激，估大陸今年經濟成長會從原預估的百分之六下修到百分之五點四。

但若第一季經濟成長比上一季減少百分之三，今年大陸ＧＤＰ成長估只會有百分之五左右，又假設第一季比上季減少百分之五，今年大陸經濟成長就僅有百分之四左右。

汪濤也指出，不能開工對中小企業的影響比大企業嚴重，現金流易出現問題，後續影響就業與工資發放，甚至降低消費；目前各地有對中小企業減免稅費與租金、提供延長貸款等，中小企業或若能熬過，大陸經濟恢復就會比較快。

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