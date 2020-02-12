海水淡化工程 日均產水120萬噸

中國自然資源部4日在北京發布的大陸全國海水利用報告顯示，截至2018年底，全大陸已建成海水淡化工程142個，產水規模日均120.17萬噸。 數據顯示，2018年，大陸新建成海水淡化工程5個，新增規模為日均1.25萬噸，分布在浙江和廣東，主要用於海島生活用水和沿海城市工業用水。已建成萬噸級及以上海水淡化工程36個，已建成的最大海水淡化工程單體規模為日均20萬噸。

截至2018年底，大陸海水淡化工程分布在沿海9個省市水資源嚴重短缺的城市和海島。北部海洋經濟圈以大規模的工業用海水淡化工程為主。

主要集中在天津、山東、河北等地的電力、鋼鐵等高耗水行業；東部、南部海洋經濟圈以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、廣東等地，是以百噸級和千噸級工程為主。

報告顯示，2018年，中國沿海核電、火電、鋼鐵、石化等行業海水冷卻用水量穩步增長。據測算，截至2018年底，年海水冷卻用水量為1391.56億噸。其中，2018年新增海水冷卻用水量46.71億噸。

2018年，中國反滲透膜、高壓泵、太陽能光熱海水淡化裝備研發等關鍵設備材料研製方面進展順利，自主研製的海水淡化技術裝備惠及更多共建一帶一路國家。