陸企業復工 海南工程缺人中

在保證新冠肺炎防疫有效可行的前提下，中國多數地區10日起陸續迎來復工復產，並提出用工需求。

中新社報導，海南省涉及自貿區（港）建設的重點工程普遍工人短缺。對此，該省人社部門近日公佈47個重點項目用工需求表，在本省招聘工人1.8萬餘人，涉及混凝土工、鋼筋工、管道工等十餘個工種。海南的旅遊業仍停擺。目前所有旅遊景區景點及大部分旅遊接待設施歇業，恢復營業尚無明確時間表。

在福建廈門，人力資源市場線下招聘暫停，為幫助恢復生產的企業和返回廈門的外來務工人員，廈門市人社局10日正式上線廈門求職登記平台（qzdj.xmrc.com.cn）。

廈門市人社局稱，該平台設有近期重點企業需求、畢業生需求、台灣人才需求、高端人才需求、柔性人才需求、實習見習崗位需求等專欄；還將根據企業需要，定期和不定期舉辦綜合性、行業性、專題性的線上交流會，供需雙方可實現隨時隨地的交流對接。

在「天府之國」四川，防疫不礙春耕，各地農民戴著口罩採茶種菜，開始了一年的勞動。四川省雅安市名山區再過不到一個月就將迎來茶葉採摘最忙的時節，每年名山區外來採茶工有5萬餘人。在疫情特殊時間段，名山區計劃搭建用工服務平台，及時發佈用工信息，組織當地有務工需求的民眾採茶。

四川綿陽利用網絡、APP等新手段咨詢和培訓農戶1300餘人次，第一時間科學指導農戶開展防控行動；四川自貢在線解答農戶在種養殖管理方面遇到的技術問題1.7萬餘個（次），開展線上培訓10.2萬人次，還藉助網絡向7.8萬農戶和6000餘個新型經營主體提供農資供應信息。

四川省在建的重大項目成都天府國際機場東航生產輔助區項目（一期），其工地實行全封閉管理，人員只進不出。小規模作業、封閉管理、嚴格消殺、設隔離觀察宿舍等措施成為工地復工的硬指標。口罩和手套成為工人們的標配。

另外，為全力服務保障疫情防控相關企業和項目正常生產建設及物資運輸，河北省生態環境廳近日下發緊急通知，要求將疫情防控相關企業列入環境監管正面清單，全面保障正常生產運行，對正面清單內企業不停產、不限產；對相關車輛不檢查、不限行；對相關企業項目不檢查、不打擾。

目前，河北省57家相關企業納入正面清單，包括防護用品28家、消殺用品19家、醫療器械3家、關鍵原材料4家、醫藥企業3家，均為河北省疫情防控重點物資生產企業。