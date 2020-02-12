旅遊業「空窗期」 海南拚升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
旅客少了，高鐵乘務員依舊堅守。圖為2月11日昆明南至上海虹橋G1372次列車。 中新社

冬季本該是中國國際旅遊島海南的旅遊旺季，但在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響下，海南的這個冬天並不好過：旅遊景區關閉、旅行社停業、導遊「待業」在家…海南的旅遊企業和從業人員利用這個「空窗期」謀劃升級改造和自我提升，等待旅遊業的春天來臨。

新華社報導，曾經熱鬧的三亞蜈支洲島旅遊區如今難得寧靜。新冠肺炎疫情暴發後，景區在海南旅遊部門統一部署下關停，島上只留下了少數值班員工。在保障安全的前提下，員工當前正在進行島上道路拓寬改造、水下景觀佈置及生態維護。此外，景區電子票務系統、景區官網交易平台等軟件也在同步升級。

「不管硬件還是軟件，都在逐步更新和完善。提前做好準備，等疫情過後以更好的狀態來接待廣大遊客。」三亞蜈支洲島旅遊區副總裁陳燕冬說。

今年29歲的鄧雲是海南新國旅國際旅行社有限公司的出境領隊。自出境遊暫停後，鄧雲就一直在家，但是她並沒有閒著，而是在網上學習新知識，和其他優秀領隊交流經驗，不斷充實和提升自己。

她最近正在研究赴歐美日韓的簽證資料以及出境遊目的地一些特色產品的講解。她說，雖然平時也會學習，但是由於帶團太忙，沒有多的時間來深入學習研究，現在正好是一個契機。

三亞市旅遊景區協會聯合北京巔峰智業旗下的旅豆學堂推出「10天知識提升計劃」在線培訓項目，號召景區充分利用「閉園期」「停業期」來苦練內功，提升服務能力，思考升級轉型之道。

2月10日開班當日，三亞市各旅遊景區景點以及文旅系統近500名學員參與了在線培訓，併發表了近300條學習心得體會。

海南文昌銅鼓嶺景區營銷副總經理賀知權表示，景區這周也將開始對全體員工進行線上培訓，課程涉及景區創新升級、文旅營銷新解等。

「主要是借這個機會強化業務培訓，提高員工基本素質，從而提升景區管理水平與服務質量，為下一步景區復工做準備。」

2月9日，海南發佈應對新冠肺炎疫情支持海南旅遊企業共渡難關六條措施，包括減免房屋租金、減免和延期繳納相關稅費等，以支持海南省旅遊企業積極應對疫情帶來的生產經營困難，促進海南旅遊業健康有序發展。

作為國際知名的熱帶濱海旅遊城市，三亞市還設立了專項扶持資金，安排1億元資金用於穩定三亞旅遊市場，支持旅遊企業發展。

海南省旅遊發展研究會會長王建生表示，雖然此次疫情對全國旅遊業造成了嚴重打擊，但是中國旅遊市場規模和消費需求都沒有改變，這是旅遊業未來恢復的基本保障。

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