封閉管理 河北雄安新區21項目復工

自2月10日起，京畿重地河北開始分類分批組織復工復產。受新冠肺炎疫情暴發影響，今年河北的春節後復工比往年遲來了約10天。

中新社報導，雄安新區在建項目，21個重點項目10日復工，包括6個春節期間持續開工未停工項目和15個復工項目。

K1快速路（一期）項目是京雄城際鐵路雄安站的配套項目，能否按時完成施工進度，直接影響京雄城際鐵路的鋪軌作業。春節期間，該項目50多名施工人員堅守一線，進行部分項目施工。

復工當日，該項目實施封閉式管理，生活區定時進行消毒，參建者每天測量體溫。項目部安排工作人員24小時值班值守，進行疫情監測、檢測、排查、預警等工作。為避免交叉感染，施工單位將工地生活區分為藍區、紅區和黃區。其中，春節期間在崗人員生活居住在藍區，復崗人員生活居住在紅區進行隔離，滿14天後再轉到黃區。

據中電建路橋集團有限公司K1快速路（一期）項目一標段三工區副經理李仕凱介紹，為做到防疫建設「兩不誤」，該項目在1月28日成立了疫情防控領導小組，完善了相關預案，制訂了相關的防控工作方案，與雄縣疾控中心形成聯防聯控機制。目前，K1快速路（一期）項目一標段土方開挖已完成90%的工作。

中國雄安集團有限公司（以下簡稱雄安集團）透露，根據河北省委、省政府和雄安新區疫情防控工作要求，結合雄安集團建設工程項目實際情況，6個春節期間持續開工未停工項目包括雄安商務服務中心項目、雄安高質量建設實驗區（生活）項目、K1快速路（一期）項目等。

15個復工項目包括容東內部施工通道、容易線（新區段）公路一期工程、容城縣大水大街與榮烏高速互通工程項目、雄安站西側幹路項目、容西混凝土攪拌站項目等。 21個復工項目新進人員主要住宿地點為項目部宿舍、辦公用房、酒店、鋼筋加工廠駐地以及村莊，人員主要來自河北、河南、山西、山東、遼寧、安徽、四川、江蘇、湖南、貴州、福建等地，無湖北及重點疫區人員，人員初步篩查無湖北（武漢）旅行史和相關接觸史，體溫正常。現場防疫物資基本滿足現階段需求。

雄安新區管委會相關負責人表示，新區嚴格項目復工條件和疫情防控方案審批，制定復工審批流程，確保成熟一個審批一個。嚴把人員進場核查關，提前規劃人員住宿管理、封閉管理、隔離管理等措施，達不到復工條件的堅決不允許復工。