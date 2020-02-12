雲辦公火熱 比正常上班還忙

2月10日是大陸多地迎來復工的日子。不過對於科技公司而言，多家大公司仍處於雲辦公狀態。2天前，阿里巴巴、字節跳動、騰訊、美團、瑪氏、達能等企業宣布再次延遲復工。延遲復工並不是不復工，而是在線雲辦公。

中新社報導，在此之前的2月3日，不少企業已經開始「雲辦公」。阿里巴巴員工小吳表示，對延期復工並不驚奇。藉助公司的辦公平台，早已在法定假日結束之前就開始復工，而且，比正常上班還忙。

這款辦公平台支持在線視頻和電話，能迅速組織幾十人的電話或視頻會議，能監測員工是否收到信息。「效率確實能提高，但老闆可能比員工更喜愛」，小吳苦笑著說。

10日，阿里巴巴把辦公平台的「在家辦公」功能等開放給平台商戶。當日，網絡安全公司奇安信還在自己的在線辦公平台藍信舉辦了一場全線上發布會，有2000人通過手機「參會」。這款平台支持遠程簽約功能，且具備法律效力，能够解決交易合同問題。

中國電子副總經理陳錫明說，中國電子18萬員工在春節期間啟動了基於該平台的遠程辦公系統，移動辦公不僅是疫情期間的臨時需求，是大勢所趨，能提升企業運營效率和管理水平。

10日，北京市朝陽區一家建築設計企業辦公樓冷冷清清，600位設計師居家辦公。「能不來公司，就一定不要來」，公司一位負責人說。

媒體報導，2月3日，由於在線辦公人數過多，企業微信和阿里釘釘迎來歷史流量高峰，一度出現短時間壅塞。大陸國家創新與發展戰略研究會副理事長呂本富表示，疫情之下，中國經濟發展的供應鏈韌帶、管理韌帶、交易韌帶都開始面臨挑戰。而強壯這三個韌帶，都需要數字技術支持。這次疫情也帶動中國數字經濟發展。 在疫情防控期間，企業復工只能循序漸進，不僅企業需要在線辦公，社區管理也需要在線辦公。

民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良10日表示，許多社區已依託微信群、QQ群、智慧社區客戶端等社區信息平台，與社區居民溝通體溫測量情況。希望互聯網企業參與社區防控開發。

在中國A股市場，雲辦公、雲遊戲、雲教育等最近都迎來一波漲幅，雲計算應用有望加速落地。