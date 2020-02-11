武漢肺炎／出租車抗「疫」 滴滴加裝防護隔離膜

為加強車內防疫措施，大陸出行平台滴滴今（11）日宣布，本周起將陸續在武漢、大連、洛陽、鄭州、哈爾濱、長治、寶雞、江門等城市的網路叫車內加裝前後排防護隔離膜。

澎湃新聞網報導，滴滴稱，滴滴已在在部分城市先行試點，加裝前後排防護隔離膜，形成一個簡易的車內安全艙，後續將對更多車輛進行加裝。

滴滴要求，車內勤通風、定時消毒，司乘均須戴口罩的同時，為網約車內再戴上一層「透明口罩」，盡可能實施多重保護。並呼籲乘客也須全程佩戴口罩出行。

滴滴向醫護人員和專業人士請教，在車內加裝塑料隔離膜可行性較高，一定程度上可以防止飛沫傳播。滴滴已在在部分城市先行試點，加裝前後排防護隔離膜，形成一個簡易的車內安全艙，後續將對更多車輛進行加裝。