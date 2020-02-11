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富時羅素：新冠肺炎疫情無礙3月A股擴大權重

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
從歷史經驗來看，外資在A股擴大權重會引發資金大幅流入。中新社資料照片

富時羅素最新表態指出，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情無礙3月A股擴大權重，後續擴大則有待評估。

第一財經報導，富時羅素原定於3月的第三批次的A股納入擴大權重將如期進行，並不會受到疫情的影響。正式生效是3月23日。

根據之前的安排，富時羅素於2019年6月開始分三步實施。第一批次的納入因子為5%，包含1,097檔A股，第二、第三批次的納入因子分別為10%，前者已在2019年9月生效，而第三批次正式生效將在3月23日（周一開盤），被動資金將在3月20日（周五）收盤前全部到位。下個月調整實施完畢後，A股納入因子比例將從15%提升至25%。

至於後續的擴大權重事宜，富時羅素表示，目前要等第三批次納入結束後，再根據之前納入的結果來決定如何進行下一階段的市場諮詢和評估。

除此之外，今年上半年MSCI對A股的擴大權重評估計畫，將按兵不動的機率很大。

證券時報分析，從歷史經驗來看，外資在A股擴大權重會引發資金的大幅流入。2019年6月21日A股首次納入富時羅素指數調整生效日當日，北上資金（外資）淨流入人民幣73億元，當周北上資金淨流入近200億元。

去年9月20日收盤後，A股納入富時羅素指數、標普道瓊擴大權重雙雙生效，當日北上資金全天淨買入人民幣148.6億元，當周北上資金合計淨買入逾200億元。

針對本次疫情對A股市場的影響，有部分外資機構表示看好A股長期發展。瑞銀在最新報告中指出，鑒於疫情衝擊應是一次性的，隨著經濟活動恢復常態，預計2021年大陸GDP增速將為6%。此外，儘管消費受到疫情的衝擊較大，但大陸經濟再平衡、服務業占整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。

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