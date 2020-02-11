大陸第1季GDP增速跌破6成定局 破5機率大

陸媒彙整專家學者、機構的研判指出，大陸第1季GDP增速破6恐成定局，其中逾半數認為大陸第1季GDP增速將低於5%。

根據時代周報彙整的23份研報中，僅有華泰宏觀李超及中央黨校（國家行政學院）經濟學部副主任王小廣預測大陸第1季GDP增速在5%以上。華泰宏觀李超最為樂觀，認為疫情若在第1季得到控制，第2季開始各部門經濟活動逐漸轉為正常，在此情況下，第1季GDP增速可能下行到5.7%-5.9%。王小廣則認為，疫情對大陸第1季GDP預計下拉0.5個百分點，即增速約為5.5%。

此外，平安證券張明、招商證券等7家機構預測第1季GDP增速在5%左右，另外還有14家機構則預計第1季GDP增速將低於5%。換句話說，有逾半數的機構認為大陸第1季GDP增速將破5。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲認為，最好的情況是疫情在短期內即2月底能被控制住，那麼第1季GDP增長會在5%左右；第二種情境是如果疫情在中期得到控制，即在3月底左右出現拐點，第1季GDP增長將下降到5%以下；第三種情境是如果疫情持續更長時間，甚至到6、7月才被控制住，第1季GDP增長可能不到4.5%。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松認為，分產業來看，第三產業受到的衝擊最大，其次是第二產業。第三產業中，受春節黃金周旅行消費、電影票房消費、餐飲消費以及交通運輸消費等損失較大。另外，由於工業產值占比較大的廣東、河南、浙江以及湖北等地疫情較為嚴重，因此疫情對工業的短期影響或較大。

華創證券首席宏觀分析師張瑜測算指出，預計第1季大陸國內生產總值減損人民幣1兆3,072億元，其中第三產業減損8,348億元，第二產業減損4,724億元。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍認為，新型冠狀病毒肺炎疫情應對非常複雜，各地推出非常嚴格的管控措施。在一定程度上導致工人想復工、但是出不去，企業想開工、但是沒有工人的情況。所以第1季要想有效促復工、穩增長，事實上是非常難的。