武漢華星光電正常生產 預計2月保持滿產經營

TCL科技11日表示，公司旗下位於武漢的TCL華星，t3和t4生產線的生產經營正常有序運行，開年至今，t3持續滿產，公司預計t3在2月依然將持續滿產經營。

上海證券報報導，先前有消息傳出，武漢華星光電（也就是「TCL華星」）的LTPS面板產能暴跌，t3工廠每月處在滿負荷運轉的狀態，可月產50000個基板，連群智諮詢報告指出，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，t3線預計將在2月以產能的30％運行，很有可能導致其2020年第一季度的LTPS面板出貨量減少一半。

TCL科技在深交所溝通平台「互動易」回覆表示，自2019新冠肺炎（武漢肺炎）疫情發生以來，TCL科技以保護員工生命安全和身體健康為首要工作，採取了一系列疫情防控和保障生產措施，目前TCL華星旗下t3及t4線體生產經營正常有序進行，且由於半導體顯示行業生產制程的特殊性，產線全年不間斷營運。

TCL科技指出，具體來看，2020年開年至今，t3面板產線持續滿產，並於1月份提前完成設備年度性維修，目前產能為每月50K，物料和人工均可滿足當前生產需要，產成品出貨通道正常。

其中，2月1日至2月10日，t3累計投片量與去年同期持平，預計2月將持續滿產營運。

TCL科技表示，將密切關注疫情走勢及影響，根據疫情及市場變動適時調整生產經營策略。