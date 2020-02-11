陸零件供應短缺 NISSAN在日被迫停產

日產汽車發布聲明，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，難以從大陸採購零部件，公司位於日本福岡縣的工廠將於2月14日起停產。

澎派新聞、日本經濟新聞報導，日產聲明還表示，由於來自大陸的零部件供應的短缺，2月10日和2月17日的產量將會受到影響。

其中，一條專門用於出口車輛的汽車生產線，也將於2月17日起暫時停止，日產成為日本第一家因新冠肺炎疫情宣佈停產的汽車製造商。

日本經濟新聞還表示，此次日產日本工廠的停產可能影響約3000輛汽車的生產，這凸顯了日本汽車製造商對大陸供應商的依賴程度。

日產在福岡工廠生產的車型包括面向日本市場的Serena小型貨車，和日產在美國最暢銷的汽車Rogue SUV 跨界車，該工廠的年產能為53萬輛。

大陸工廠復產方面，日產表示，位於廣東和遼寧的工廠準備最早於2月17日重啟生產，而其他工廠的重啟日期尚未確定。

在全球範圍內，日產並非第一家因新冠肺炎疫情面臨生產停止問題的汽車製造商，先前在韓國，現代汽車、起亞汽車和雷諾子公司RSM都曾宣佈，關閉境內工廠，原因均為受大陸零部件供應中斷的影響。