浙江補貼家禽收購企業：10萬隻以上活禽每隻補助9元
浙江省農業農村廳11日表示，為切實做好疫情防控期間浙江家禽和生鮮牛奶的穩產保供穩價等工作，決定對全省家禽和生鮮牛奶重點收購加工企業實施臨時補助政策，其中收購將浙江省活禽10萬隻以上的，按實際收購量給予一次性臨時補助，其中雞、鴨、鵝每隻補助人民幣2元（新台幣8.7元）。
澎湃新聞報導，在疫情防控應急期間，也就是從2020年1月23日開始，浙江省內家禽養殖龍頭企業、農民專業合作社，和定點屠宰企業按原訂單收購本省活禽10萬隻以上的，省財政按實際收購量給予一次性臨時補助，其中雞、鴨、鵝每隻補助人民幣2元，鴿每隻補助人民幣1元。
此外，浙江省內乳品收購加工企業按原訂單收購價，不低於當地政府確定的保護價，收購省內奶農投售合格生鮮牛奶，省財政按其實際收購量給予一次性臨時補助，補助標準為每噸人民幣500元。
浙江省農業農村廳表示，符合條件的企業，在疫情防控應急回應結束後10天內向所在地農業農村主管部門提出申請，並對申請材料的真實性負責，浙江省財政將在疫情防控應急回應結束後一次性清算撥付相應資金，各地可根據農產品穩產保供需要和企業收購進度，視情先行墊付補助資金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言