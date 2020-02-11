浙江補貼家禽收購企業：10萬隻以上活禽每隻補助9元

浙江省農業農村廳11日表示，為切實做好疫情防控期間浙江家禽和生鮮牛奶的穩產保供穩價等工作，決定對全省家禽和生鮮牛奶重點收購加工企業實施臨時補助政策，其中收購將浙江省活禽10萬隻以上的，按實際收購量給予一次性臨時補助，其中雞、鴨、鵝每隻補助人民幣2元（新台幣8.7元）。

澎湃新聞報導，在疫情防控應急期間，也就是從2020年1月23日開始，浙江省內家禽養殖龍頭企業、農民專業合作社，和定點屠宰企業按原訂單收購本省活禽10萬隻以上的，省財政按實際收購量給予一次性臨時補助，其中雞、鴨、鵝每隻補助人民幣2元，鴿每隻補助人民幣1元。

此外，浙江省內乳品收購加工企業按原訂單收購價，不低於當地政府確定的保護價，收購省內奶農投售合格生鮮牛奶，省財政按其實際收購量給予一次性臨時補助，補助標準為每噸人民幣500元。

浙江省農業農村廳表示，符合條件的企業，在疫情防控應急回應結束後10天內向所在地農業農村主管部門提出申請，並對申請材料的真實性負責，浙江省財政將在疫情防控應急回應結束後一次性清算撥付相應資金，各地可根據農產品穩產保供需要和企業收購進度，視情先行墊付補助資金。