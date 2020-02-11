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禁野味！陸人大擬修野生動物保護法 廣東第一個響應

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸全國全國人大擬修《野生動物保護法》，明令禁止濫食野生動物、禁止市場交易。取自星島日報

新冠肺炎疫情恐由野生動物引起，大陸全國全國人大擬修《野生動物保護法》，明令禁止濫食野生動物、禁止市場交易。

有「什麼都敢吃」評價的廣東，則是第一個率先響應。廣東省人大常委會今日就疫情防控作出特別決定，緊急立法明確禁止濫食和交易野生動物。

星島日報報導，全國人大經濟法室主任王瑞賀表示，人大法工委已經部署啓動《野生動物保護法》的修改工作，計劃將修改《野生動物保護法》增加列入常委會今年的立法工作計劃，並加快《動物防疫法》等法律的修改過程，法工委亦正在研究在近期由常委會作出一個有關法律問題的決定。

他指出，目前監督檢查及執法力度不夠，對一些非法野生動物交易市場沒有堅決取締、關閉，甚至在很多地方，野味市場泛濫，相關產業規模很大，構成公共衛生安全的重大隱患，因此有必要進一步補充完善《野生動物保護法》等相關法律法規，擴大法律調整範圍，加大打擊和懲治亂捕濫食野生動物行為的力度。

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