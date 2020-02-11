不能用人民幣買 阿里巴巴傳被排除在港股通之外
大陸最大電商龍頭阿里巴巴今日港股跌幅一度擴大至2.5%，創1月30日以來盤中最大跌幅。市場消息指阿里巴巴被排除在港股通之外，投資人「用人民幣購買阿里巴巴股票」美夢恐破滅，引發股價跳水。
在紐交所掛牌的阿里巴巴去年11月26日在港交所二次上市，因為投資人預期會很快納入主要指數和港股通，尤其大陸投資人期盼「最終可以用人民幣購買阿里巴巴股票」，阿里港股上市後表現強勁，總市值超過4兆港元，超越騰訊成為港股的市值之王。
光銀國際投資研究部主管林樵基指出，投資者會提前逐步買入阿里香港，是預期阿里巴巴納入港股通，阿里巴巴已被納入恒生綜合指數，這是該股納入港股通的基本前提。依照慣例，阿里巴巴最快可於上市約6個月後納入。
不過，據外媒援引知情人士稱，阿里巴巴被排除在港股通之外，阿里巴巴今日港股盤中跌幅一度擴大至2.5%，創1月30日以來盤中最大跌幅。截至午盤，阿里巴巴港股下跌1.035%。
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