疫情阻交通 海南蔬果運不出去嚴重滯銷

武漢肺炎疫情讓中國多地封城封路，作為中國「冬季菜籃子」的海南省成噸蔬果因各地封路，無法運輸至各省，而在海南境內，這批賣不出去的蔬果滯銷跌價，許多作物乾脆被「棄管」。

經濟參考報報導，近期，中國海南省多個市縣農產品跌價、滯銷，網上充斥各種求售訊息：樂東150萬斤樹上熟芒果急盼銷售、東方30萬斤木瓜苦尋買主、陵水4萬畝成熟聖女果（小果番茄）等待入市等。

蔬果滯銷原因是送不出去。報導說，海南省瓜果菜過去在冬季銷往全國170多個大中城市，海南省農業農村廳預測，到今年4月底，全海南省有357萬噸蔬菜可供出島，但受疫情等各方面因素影響，春節後第一週，全省冬季瓜菜出島量只有3.99萬噸，較上一週減少了2.48萬噸。

三亞崖州果蔬綜合批發市場是瓊南地區最大的瓜菜銷售集散地。該市場負責人盧日高表示，往年該市場瓜菜春節前後上市量達4000噸。但自1月下旬疫情爆發並迅速蔓延後，出島銷售量銳減，大年初一跌到最低的700、800噸，價格普遍低於每斤（500公克）1元（約新台幣4.3元）。

樂東黎族自治縣抱由鎮多建村近日出動200、300人在毛豆種植基地抓緊採收並運到冷凍庫。基地負責人王萬賢說，本來大年初三就該摘，再不摘就全黃了。

滯銷的還有黃瓜、芒果、哈密瓜等多個品類，特別是當地特色水果哈密瓜，很多非訂單生產的哈密瓜已被「棄管」。王萬賢說，他5日以每斤0.5元的價格賣出了10萬斤哈密瓜，「這等於白送，光農民的採摘工費每斤就要0.2元，包裝費也很高。」

常年在海南從事哈密瓜採購的鮮豐水果股份有限公司採購主管李時安說，往年同期前來佛羅鎮收瓜的卡車一天就有100、200輛，現在一天最多20、30輛車。當地一家種植企業負責人告訴記者，採購價已從往年的每斤5元以上，跌到低於成本價的1.2元，依然難尋銷路。

海南省農業農村廳副廳長莫正群表示，「市縣普遍反映農產品運不出去，儘管各地各級政府均強調禁止封路，但實際運輸過程中面臨重重障礙。」