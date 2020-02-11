快訊

直播／防疫！港澳警示升三級 星國二級泰國一級注意

「決戰」百萬難民潮？敘利亞猛轟 土耳其敘北部隊7日11死

疫情阻交通 海南蔬果運不出去嚴重滯銷

中央社 / 台北11日電

武漢肺炎疫情讓中國多地封城封路，作為中國「冬季菜籃子」的海南省成噸蔬果因各地封路，無法運輸至各省，而在海南境內，這批賣不出去的蔬果滯銷跌價，許多作物乾脆被「棄管」。

經濟參考報報導，近期，中國海南省多個市縣農產品跌價、滯銷，網上充斥各種求售訊息：樂東150萬斤樹上熟芒果急盼銷售、東方30萬斤木瓜苦尋買主、陵水4萬畝成熟聖女果（小果番茄）等待入市等。

蔬果滯銷原因是送不出去。報導說，海南省瓜果菜過去在冬季銷往全國170多個大中城市，海南省農業農村廳預測，到今年4月底，全海南省有357萬噸蔬菜可供出島，但受疫情等各方面因素影響，春節後第一週，全省冬季瓜菜出島量只有3.99萬噸，較上一週減少了2.48萬噸。

三亞崖州果蔬綜合批發市場是瓊南地區最大的瓜菜銷售集散地。該市場負責人盧日高表示，往年該市場瓜菜春節前後上市量達4000噸。但自1月下旬疫情爆發並迅速蔓延後，出島銷售量銳減，大年初一跌到最低的700、800噸，價格普遍低於每斤（500公克）1元（約新台幣4.3元）。

樂東黎族自治縣抱由鎮多建村近日出動200、300人在毛豆種植基地抓緊採收並運到冷凍庫。基地負責人王萬賢說，本來大年初三就該摘，再不摘就全黃了。

滯銷的還有黃瓜、芒果、哈密瓜等多個品類，特別是當地特色水果哈密瓜，很多非訂單生產的哈密瓜已被「棄管」。王萬賢說，他5日以每斤0.5元的價格賣出了10萬斤哈密瓜，「這等於白送，光農民的採摘工費每斤就要0.2元，包裝費也很高。」

常年在海南從事哈密瓜採購的鮮豐水果股份有限公司採購主管李時安說，往年同期前來佛羅鎮收瓜的卡車一天就有100、200輛，現在一天最多20、30輛車。當地一家種植企業負責人告訴記者，採購價已從往年的每斤5元以上，跌到低於成本價的1.2元，依然難尋銷路。

海南省農業農村廳副廳長莫正群表示，「市縣普遍反映農產品運不出去，儘管各地各級政府均強調禁止封路，但實際運輸過程中面臨重重障礙。」

疫情 武漢肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

聽飛機聲長大的烏崁高麗菜 變身高麗菜酸紅到海外

中和萬大線施工挖破管線 一度封路現已恢復

延後開學致營養午餐蔬菜滯銷 新竹縣府助找通路

農民求救！延後開學造成營養午餐契作蔬菜滯銷

相關新聞

禁野味！陸人大擬修野生動物保護法 廣東第一個響應

新冠肺炎疫情恐由野生動物引起，大陸全國全國人大擬修《野生動物保護法》，明令禁止濫食野生動物、禁止市場交易。

陸零件供應短缺 NISSAN在日被迫停產

日產汽車發布聲明，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，難以從大陸採購零部件，公司位於日本福岡縣的工廠將於2月14日起停產。

吉利汽車與富豪汽車探討業務合併 股價大漲逾6%

大陸大型民營汽車生產商吉利汽車發布，公司管理層正在與富豪汽車（Volvo）的管理層進行初步討論，以探討透過兩家公司的業務...

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

新冠病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延下，封城、關店、關廠的中國，不僅重擊經濟活動，也影響全球產業鏈。原訂的2月10日復工日，但因官方擔心疫情擴散，導致復工日期再度遞延，在中國設廠的台灣上市櫃公司相繼公告延後復工。就連越南廠也遭波及，因陸幹無法返回崗位而營運受影響，讓台廠苦不堪言。

不能用人民幣買 阿里巴巴傳被排除在港股通之外

大陸最大電商龍頭阿里巴巴今日港股跌幅一度擴大至2.5%，創1月30日以來盤中最大跌幅。市場消息指阿里巴巴被排除在港股通之...

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

中國武漢肺炎疫情延燒，鴻海旗下工業富聯導入口罩生產線，首條日產10萬個口罩生產線處於試產階段，未來生產口罩優先用於集團近...

經過反送中和肺炎疫情 香港會失去國際金融中心地位嗎？

香港反送中歷經八個月，除了港人的生活，還改變了什麼？它引以為傲的國際金融中心地位，是否穩如泰山？

抗疫穩經濟 廣東省20條挺復工

新冠肺炎疫情正對中國大陸經濟帶來新的壓力，中國大陸經濟第一強省廣東，廣東省已推出支持企業復工復產的20條政策措施，從降低用工成本、減輕經營負擔、加強財政金融支持等關鍵環節，切實幫助企業解決實際困難，提振企業信心。

陸20條措施 助中小企業紓困

大陸工信部近日印發「關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知」，明確將採取全力保障企業有序復工復產、進一步加強對中小企業的財政扶持、進一步加強對中小企業的金融扶持等六方面20條措施，幫助中小企業實現有序復工復產，渡過難關。

陸快遞業昨起全面復工

受疫情影響，春節假期延後，但隨著中國大陸復工日來臨，各大企業陸續復工。據大陸國家郵政局官方消息，十日，中通快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達速遞以及百世快遞陸續復工，德邦快遞也將在未來一到兩周內恢復正常運營。

京禁企業拒招、解聘重疫區勞工

北京市人力資源和社會保障局9日表示，北京市各類人力資源服務機構和用人單位不得發布拒絕招錄疫情嚴重地區勞動者的招聘信息，各類用人單位不得以來自疫情嚴重地區為由拒絕招用相關人員。同時，對因疫情導致勞動者暫不能返崗提供正常勞動的，企業不得解除勞動合同或退回勞務派遣用工。

陸中小企 逼近生存紅線

大陸各地昨（10）日起陸續復工，北京當局雖要求全力支持企業開工，但武漢肺炎疫情依舊嚴峻，企業復工困難重重。專家估計首批復工企業不到三分之一，很多產業上下游已經斷鏈。中小企業開始逼近生存紅線，對大陸經濟無疑是記重擊。

熱門新聞

路透：鴻海深圳主廠明天部分復工

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

陸媒開工首日裁員500人 高層減薪20%

為防疫暖爐旁酒精抹身消毒 杭州男全身起火三級燒傷

財新網：富士康大規模復工要等3月初

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。