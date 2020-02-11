大陸國台辦12日停開記者會 外交部改「線上」形式

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，不僅大陸不少省市開工日皆往後推遲，政府運作也受到影響。大陸國台辦公告，做好疫情防控工作，原定於12日舉行的例行新聞發布會取消；而外交部的記者會早已改採「線上」形式。

大陸國台辦在官網公告欄發布，「為做好新型冠狀病毒疫情防控工作，保障兩岸記者朋友們的健康安全，原定於本月12日舉行的例行新聞發布會取消，何時恢復，另行通知，期間將採取書面、電話、網路新媒體等多種方式，及時發布重要資訊，回應媒體關切。」