吉利汽車與富豪汽車探討業務合併 股價大漲逾6%

大陸大型民營汽車生產商吉利汽車發布，公司管理層正在與富豪汽車（Volvo）的管理層進行初步討論，以探討透過兩家公司的業務合併進行重組的可能性；該股11日盤初股價漲逾6%，至逾三周高位。

吉利汽車10日晚間在香港聯交所發布一份聲明中表示，成為一家強大的全球集團，將可實現成本結構和新技術開發的協同作用，以應對未來挑戰。

公告指，將保留吉利、富豪、領克等每個品牌的獨特性，並擬將合併後的業務於香港及斯德哥爾摩上市，以使其能進入資本市場，但現階段尚未制定建議交易的具體時間表或詳細計畫。

路透報導，吉利汽車母公司浙江吉利集團於2010年，向福特汽車收購於瑞典的富豪汽車，隨著吉利自富豪技術增強產品實力，從2015年開始，吉利的銷售開始急升。

交銀國際分析師陳慶在評論中指出，相信吉利汽車與富豪之間的潛在重組將集中在動力總成和模組化車輛架構上，這有機會在成本結構上產生協同效應，降低兩家公司在新技術開發的研發成本。

他並表示，富豪在歐洲汽車市場的穩固地位，有助於吉利，尤其是旗下領克打入海外市場。

吉利汽車2019年總銷量為136.2萬輛，年減9%；2020年銷售目標定為141萬輛；富豪去年銷量超過70萬輛。