中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

中國作為製造工廠，一直被整個世界加以依賴。原訂的2月10日復工日，攸關許多上市櫃公司第一季營運，從手機、筆電、汽車到紡織製鞋，全球產業鏈都在引頸期待來自中國的原料和產品。

不僅如此，即使已轉移生產線到越南，許多企業也面臨越南和印尼等禁止中國航班、陸幹回不來的工廠管理問題，產能同樣受到疫情影響。

「多家台商的看法一致，2月10日開工的復工率應不會高於70％。」資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清撰文指出，預計要到3月底整個工廠才會回復到穩定狀態，這意味著，整個製造生產將被影響至少2個月。

全球重要電子業代工廠鴻海集團深受其害，即便使出殺手鐧，在深圳廠區內部建立口罩生產線，以因應內部需求，並訂立出復工規章，竭力避免疫情進入廠區，期望能獲准快速復工，卻仍遭各省市政府喊卡，復工無期。

不止是鴻海，原本在中美貿易大戰中苦不堪言的台廠，這次又淪為中國政府重手封城的受災戶。

台商密度最高的蘇州、昆山、廣東、深圳，雖然距離疫情源頭的武漢有1千多公里之遙，但在中央一聲令下，上海、蘇州等地方政府嚴力防疫，被迫完全停工。

機票改了2次，台幹不知道何時能飛

「一切等待政府通知。」在中國工作15年的台幹張先生無奈說，何時能夠復工，是所有台商、在中國設廠的台灣上市櫃公司主管，都面臨的燙手山芋。

40多歲的張先生，目前是一家上市櫃公司擔任財會主管，工作地點在上海和昆山，農曆年前回來與家人團圓，現在仍去不了大陸，「機票已改了2次，從2月1日改到2月9日，後來又改到2月13日。」

「到底什麼時候要上班？」人在台北的張先生，一邊受訪一邊忙著回覆微信的同事群組，公司員工來自中國各地，大家都很茫然。「廠裡面現在只有警衛，復工之日仍遙遙無期。」

「我們已是昆山高度自動化的工廠，但公司留守人力剩三成，也無法運作，而且當地政府還未同意你復工。」張先生進一步說，「政府的說法是不得早於2月9日24點復工，但沒有說2月10日一定可以復工。」

目前蘇州市政府僅開放昆山25家企業試點分批復工，對於其他企業的指示是：「員工最好先不要集中返昆，等有了明確復工時間再通知員工返程。政府肯定會提前幾天給企業有所準備的。不會馬上通知第2天復工。因此，沒必要讓昆山以外的員工著急回來。回來也有可能和上海一樣，居家隔離。」

因此，像張先生這樣的台廠管理人，目前能做的是提出防疫措施，比如廠內的應變機制和負責人、準備了多少防疫物品等。前兩天他向南京客戶買到200公升75%的酒精，預計可以撐個半年，但口罩真的買不到，變通之道是口罩消毒、每天換內裡的紗布。「我已叫同事去找紗布，能買多少就買多少。」

「我們整理好防疫措施的資料、提報上去，等待政府審核和實地考核，再決定是否讓你復工、哪一天復工、復工方式是什麼。」張先生指出，外地工人比例過高的公司想要復工，鐵定會被打回票。「現在大家都在排隊，等政府的指示。其實他們是變相逼退你，不要有復工的念頭。」

復工要冒倒閉風險，不復工可能撐不住

「當地政府透過台辦恐嚇台商說，你們要復工要考慮喔，要不要再等個十天，搞不好這些風險就沒有了。」張先生說，由於疫情一直不明朗，若企業堅持現在要復工，負責人就要負起全責，「你的企業是不夠賠的，若廠內發生一個確診病例，就會封廠，加上社會賠償，可能就準備倒閉了。」

事實上，中國各省市政府傾向不要復工，尤其製造型產業復工，會把各地工人拉回來，對於疫情控管更加不利。「現在所有人只能到門口，除非得到同意、經過消毒才能進入廠區，否則一律隔絕在外，至少確保廠區是安全的。」

「中國政府規定不能實施無薪假，也不能強迫員工休帶薪年假。但薪資成本還算小事，更重要的是，當你復工之後，客戶會不會已經全部轉單？」張先生無奈說，國外的客戶等不了，寧願多花一點錢從沒有問題的地方去採購。

「在昆山，台廠愈來愈不受歡迎，甚至被排斥，當地政府一直透過環保限制要求台廠花錢整頓改進，已經沒有過去那種友善的態度。」張先生感慨說，「現在碰上疫情，還可以撐多久？這就要看個別台廠手上的銀行存款和現金流。」

遷廠到東南亞，卻仍受制於陸幹回不來

事實上，過去1年多，為因應美中貿易戰的關稅問題，許多台灣公司紛紛遷廠到越南。去年1至11月，經濟部核准台灣對越南投資8.5億美元，其中以電子零組件、電腦、光學等科技業為主，越南已成為台灣科技業轉移生產基地的首選。

然而人算不如天算，原本預計今年第二季投產的越南廠，但現在碰到疫情，機器設備都卡在中國無法進口，投產計畫也只能延宕。「不是你想轉單就轉單，因為原料出不去，陸幹也回不來。」許多台企把大陸廠的運作直接複製到越南或其他東南亞國家，如今因疫情嚴重，越南和印尼已暫停中國直航班機，大陸的主管回不去當地工廠，也讓仰賴陸幹管理的台企面臨相當的困境。

「中國是世界的加工廠，工人無法上班對產業鏈所帶來的衝擊可能是巨大的。」瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬指出，新冠疫情所帶來的經濟衝擊已經從消費蔓延到生產，從中國市場蔓延到全球市場。

單單昆山，作為筆電和PCB生產重鎮，包括富士康、仁寶、華碩、和碩、英業達、友達、緯創等台灣上市櫃公司都有設廠，僅富士康採高度自動化生產，其他公司是一個廠比一個廠來得大，隨著疫情延燒，復工遙遙無期，對於台灣電子業第一季營收的衝擊恐怕不小。

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）