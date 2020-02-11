經過反送中和肺炎疫情 香港會失去國際金融中心地位嗎？

2020年到來那一刻，全球都在歡慶，唯獨香港以號稱百萬人上街的示威遊行度過。反送中至今已八個月，然大小遊行從未間斷，曾經是東方最閃耀明珠，塵埃卻愈蒙愈厚。

香港執業律師任建峰觀察，對比八個月前，餐廳、零售等生意雖然微幅回升，但距昔日榮景，差距仍大。外資對沖基金分析師Dragon說，過去香港夜生活豐富，如今擔心示威與催淚彈，銅鑼灣店家下午3、4點被迫關門，中環外圍二線地區店鋪空置率激增至20％。

以往，國際化和多元發展向來是香港為人所稱道的優勢，但現則出現「選邊站」經濟。吃飯時間一到，港民滑開App搜尋餐廳，關鍵不是美味，而是「黃店」還是「藍店」。

「黃色經濟圈」是近四個月來，反送中、反黑警等店家與消費者組成的經濟圈，「黃店」大多是獨立的中小型店家；「藍店」則多大型連鎖業者，立場親共或支持警察，如美心餐廳、吉野家等。Dragon說，即便他並無偏好非選其中一種顏色，但進入黃店頻率仍多些。

反送中後，港人不但政治立場被撕裂成兩大陣營，連生活也壁壘分明。任建峰觀察，香港整體經濟雖普遍不好，但相較同業，黃店衝擊較少，僅減少約20％，因此黃色經濟圈不斷擴大，去年12月App上的餐廳已增至4000間，甚至有人訴求，連雇傭、供應商立場都要一致。

衝擊觀光 飯店房價大跳水

除了內需經濟裂解，香港經濟四大支柱中的兩大行業：金融服務與旅遊業，衝擊更劇烈，尤以觀光旅遊業為甚。香港旅遊發展局截至本刊截稿前統計，2019年11月訪港旅客人次為265萬，較前年同期大減55.9％。

「連排隊知名餐廳都門可羅雀。」一位長期來往台港的外資高階主管Mike，最近帶小孩去香港迪士尼，發現遊樂園內，幾乎只剩本地人，不僅消費意願較低，票價也遠低於外國遊客，讓迪士尼業績大受影響。

零售業更因旅客大減而疲弱不振。香港統計局公布2019年11月零售額，僅300億港元，較2018年同月下跌23.6％。其中，百貨公司貨品零售額跌幅高達32.9％，精品零售額更大跌43.5％。

飯店房價也呈現跳水式崩盤，銅鑼灣維景酒店海景房，訂房網站上，從1萬多台幣下殺至快1折，只要1500多台幣；有些飯店住房率甚至跌破兩成。任建峰認為，關鍵在於對香港信心不足，不是靠減價就能刺激買氣。

連香港引以為傲的國際金融中心地位，雖然受衝擊程度不如旅遊業，但也面臨信心遭到侵蝕。以資金、資訊流通自由及法治透明見長的香港，原是全球第三大國際金融中心。不但跨國企業、金融機構皆來此設點，也吸引高資產人士投資。

反送中後，全球都在關注香港國際金融地位是否動搖，「金融比實體經濟更敏感，要的就是信心，一旦政治介入，資金就不敢進去。」台經院景氣預測中心副主任邱達生說。

一開始，金融市場一度動盪，8月5日港人發動大罷工時，特首林鄭月娥出面喊話，「如果市民繼續罷工，香港好不容易累積的經濟成果將毀於一旦！」沒想到，林鄭月娥滅火不成反生火，股市直線崩盤、盤中跌幅一度逼近800點。

外資沒撤退 考慮「Plan B」

那時緊張氣氛，也可從資金方面看出，香港銀行一個月期的同業拆款利率（HIBOR）過去十年來都徘徊在0.2％，但去年7月一度衝高到2.99％，創下2008年金融危機以來新高。代表流動性緊縮，更多銀行想借錢，怕民眾擠兌。如今HIBOR仍在1.5％至2.5％高水位。

外資動向看似風平浪靜，但已信心鬆動，開始考量轉移陣地到中國、新加坡等地。一位在香港外銀工作的台籍主管觀察，目前還不至於「撤逃」，但大家都有「Plan B」。

財管也得分散風險。Dragon觀察，不少高資產客戶將資金轉移至新加坡等地，「百萬美元富豪有2／3以上考慮減少香港資產配置。」

甚至，連中產階級也開始準備，「很多人考慮申請或多開一、兩個海外戶頭。」英格蘭銀行2019年「金融穩定」報告指出，自去年4月起到去年12月，已有約50億美元投資資金撤出，相當於香港GDP的1.25％。

Dragon說，大家已從「香港最安全」思惟，轉為資產分散。過去大陸富豪習慣透過香港境外保單轉移資產，現在紛紛詢問如何從香港抽手？Mike的太太從事保險業，也明顯感受中國客人減少。

香港保險業監管局統計，內地訪客第三季度新契約保費收入出現跌幅甚深，從第二季的136億港元下跌至第三季的97億港元，跌幅達28.8％。

若抗爭持續，香港會因此失去國際金融中心的地位嗎？

專家認為，香港金融自由開放，是接軌大陸與國際金融最重要的窗口，更是人民幣國際化最重要的基地，占全球人民幣交易量高達79％，全球最大離岸人民幣結算中心。

即使中國有意扶持上海、深圳、澳門，甚或海南島取代香港，但一位學者指出盲點，「若人民幣無法自由移動，一切都是海市蜃樓。」

市場解讀，阿里巴巴選在香港風雨飄搖時，赴港掛牌，是為挽回市場信心。受到阿里巴巴加持，香港證交所IPO（初次申請上市）募集金額，超越那斯達克（Nasdaq）和紐約證交所，為10年來第六度稱冠。

香港國際金融地位雖仍居高位，但不少國家與城市虎視眈眈，想取而代之。台灣也曾在名單內，一位曾任教香港科技大學的教授指出，可惜的是，台灣從未以成為金融中心為目標做準備，反而嚴控資金進出，所有來台資金須宣告用途。

反觀金融地位世界排名第四，僅次於香港的新加坡，資金自由，近年又以財管聞名，機會最大。至於台灣（台北），在全球金融中心排名僅34名，要趁勢一躍超越香港、新加坡，還有一大段路得走。

香港的下一步 美國是關鍵

值得注意的是，香港能否保有獨特性，美國態度恐將成為關鍵！去年底美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，將每年審視香港自治情況。

當香港出現有違人權、自由和自治狀況，可決定是否繼續給予香港特殊地位，包括香港「獨立關稅區」優惠待遇，若獨立關稅區被取消，一旦捲入貿易戰等情事，香港將被視為與中國內地城市無異，恐面臨外資撤退挑戰。任建峰認為，這是政治表態多於實質行動。

多數評論堅信，一國兩制仍存，香港地利之便、資訊流通、法律透明、資金自由還存在，香港仍占有舉足輕重的影響。

任建峰也相信，「香港不是一朝一夕能被取代。香港過去也曾經歷大風大浪，每次沉澱下來，都能找到方法站起來。」

（作者／沈瑜 本文出自2020.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）