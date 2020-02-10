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財新網：富士康大規模復工要等3月初

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
鴻海子公司FII發布，將自行生產口罩，優先用於集團近百萬員工內部防疫保障，以確保準時復工。2月5日已順利生產。圖為鴻海集團旗下富士康廠區生產線狀況。（路透）

大陸媒體財新網晚間報導，指受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，全球最大代工廠富士康目前仍未全面複產。不少富士康員工告訴財新記者稱，考慮到員工返廠、改善疫情防護措施等因素，富士康大陸工廠至少要到2月17日才能初步復工，實際大規模復工可能要等到3月初。

報導指出，2月10日上午，財新記者前往富士康深圳龍華園區看到，上班節點時只有少部分員工進廠，每名員工都要接受體溫檢查才可入內。相較疫情前，2月10日進廠上班的人數已然大減。

多名春節期間留守深圳的富士康員工對財新記者說，他們所在的平板電腦、手機組裝、晶片檢測等產線計畫2月10日複產，但昨晚（2月9日）突然接到2月10日起全面暫停生產的通知，具體復工時間不明。上述員工原本在春節假期被安排了生產任務，但疫情爆發後，相關生產工作已於除夕日之前全面暫停。

「我已經十多天沒有上班了。」一名留守深圳的廣西籍員工稱。他還表示，春節有很多放假回老家的同事至今還未回到深圳，公司叫停了外地員工的返深計畫。

報導指，深圳市疾控中心於2月6日調研了富士康深圳園區。富士康在深圳龍華的廠區已使用近30年，該公司衛生負責人在向深圳疾控中心彙報工作時稱，平時車間工作時員工達到幾千人，並使用中央空調系統。

深圳疾控中心彙報2月6日到富士康廠區調研情況時指出，富士康宿舍多為八人間且通風不良，食堂就餐環境密集。最終深圳疾控中心提出督導意見，認為富士康暫不具備大規模復工條件，並建議富士康有序復工，所有員工返回深圳後都要隔離14天。

報導引述富士康衛生負責人的彙報，指深圳園區共18萬名員工，春節期間留深圳員工近2萬人，初步統計只有5.7萬人能於2月10日前返回園區。該負責人稱，日前已通知所有湖北地區、河南（商丘）、浙江（溫州）等省市員工一律不能返廠。

富士康鄭州園區員工近日也接到類似通知。一名河南籍富士康員工說，2月8日晚公司讓我們等開工通知，但目前沒有全面複產安排。一些外地員工被明確要求先不要返廠。

對於延期復工相關事宜，富士康昨天回應財新記者詢問時說，富士康將在政府指導下做好安全復工準備，各園區運營時間表均依照當地政府規定辦理。富士康還稱，目前並未收到客戶關於提早復工的要求。

深圳園區和鄭州園區是富士康在大陸最大的兩個廠區，員工總數超40萬人。不少富士康員工認為，目前來看，整體上，富士康的復工日已較原計畫推遲大約一周。根據深圳和鄭州相關主管部門規定，外地員工返回工作崗位後必須隔離14天以上才能復工，因此富士康大規模復工可能要到3月初。

富士康是全球最大的電子產品代工企業，美國蘋果公司依賴其生產手機等產品。蘋果於2019年9月發布iPhone 11系列新品，帶動蘋果2019年第四季增業績大增。富士康難以大規模復工，勢必影響蘋果手機產量。

市場一度傳出富士康將動用海外工廠維持iPhone等手機的產能。這一方案遭到業內質疑。市場調研機構canalys報告，超過99%的iPhone在大陸生產和組裝。

canalys移動業務全球副總裁彭路平表示，海外工廠也無法組裝新款iPhone，富士康印度工廠組裝的是低端產品。另一名行業人士說，蘋果手機新品的良率取決於工人熟練度，印度、台灣的工廠在這方面無法和鄭州工廠相提並論。

調研機構Strategy Analytics無線智慧手機戰略服務總監隋倩表示，產能下降最可能的解決方法是疫情過後「加班加點」。隋倩預計，大部分供應商和代工廠將在3月逐漸恢復產能，基於這一假設，iPhone第一季出貨量將下滑13%。

目前富士康已派出部分員工轉產口罩。富士康公告，深圳龍華園區已導入一條口罩產線，並於2月5日順利試產，口罩將優先供富士康使用。

富士康之外，珠三角一帶的手機供應企業大多計畫於2月10日復工，但因員工返程和必須隔離7天-14天，員工到職情況普遍不理想。市場預計，供應鏈企業普遍要在2月底才能大規模復工。

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