陸快遞業昨起全面復工

受疫情影響，春節假期延後，但隨著中國大陸復工日來臨，各大企業陸續復工。據大陸國家郵政局官方消息，十日，中通快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達速遞以及百世快遞陸續復工，德邦快遞也將在未來一到兩周內恢復正常運營。

據香港文匯網，春節期間，商家並沒有停止接單，中國郵政、順豐速運、京東物流、蘇寧物流一直處於正常運營的狀態，然而通過其他物流渠道發貨的商品仍在等待快遞公司攬收。十日起，包括中通快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達速遞以及百世快遞等企業陸續恢復到正常運營模式，相信春節期間廣大消費者訂購的商品也將陸續安排發貨。

復工的物流公司都紛紛表示，將全力保障疫情防控物資運輸，優先保障醫療防疫物資寄遞。與此同時，目前受新冠肺炎疫情影響，部分區域的快遞也沒有完全復工，有部分快遞員不能或不願回來上班，人手不足仍是難題，快件時效可能會受到影響。

特殊時期，全民「足不出戶」，但一線的快遞員、外賣員卻依然在工作。近日，深圳一名外賣小哥被確診為新型冠狀病毒感染，且在14天的潛伏期一直在工作，引發社會廣泛關注。對於一線運送快遞的員工們，快遞公司都設立了相應的疫情扶持基金，比如統一購買「新冠病毒肺炎險」免費贈送給員工，如果有感染的員工，會第一時間聯繫醫院救治等。

早在2月7日，大陸國家郵政局就舉行部分快遞企業專題電話會議，部署疫情防控和恢復生產工作，明確要求各大快遞企業在2月10日實現絕大部分地區運營全面恢復；計畫在本月中旬快遞業生產要恢復到正常產能的4成以上；到本月下旬，根據疫情變化和形勢發展，繼續提高產能比重。