陸20條措施 助中小企業紓困

大陸工信部近日印發「關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫助中小企業復工復產共渡難關有關工作的通知」，明確將採取全力保障企業有序復工復產、進一步加強對中小企業的財政扶持、進一步加強對中小企業的金融扶持等六方面20條措施，幫助中小企業實現有序復工復產，渡過難關。

新華社報導，大陸工信部新聞發言人黃利斌說，在抗擊疫情的同時，採取有力措施為中小企業紓困，不僅是穩就業、保民生、促發展的必要之舉，更是打贏疫情防控阻擊戰的有力保障。

大陸工信部提出，各級中小企業主管部門要按照當地疫情防控總體要求，結合實際情況分類施策，全力保障企業有序復工復產。特別是要會同有關部門幫助企業協調解決職工返崗、原材料供應、物資運輸以及口罩等防控物資保障等難題，指導企業開展生產自救。

同時，推動有關單位對疫情期間中小企業生產經營所需的用電、用水、用氣，實施階段性緩繳費用，緩繳期間實行「欠費不停供」措施。加大企業復產用工保障力度。

財稅支持方面，大陸工信部提出，推動落實對防疫重點企業財稅支持政策，鼓勵地方政府推出相關財政扶持政策，充分發揮本級中小企業發展專項資金的作用。同時引導各級預算單位加大對中小企業的傾斜力度，提高面向中小企業採購的金額和比例等。此外工信部還在金融、創新、公共服務等方面加強對中小企業的扶持。

當前，一些大企業發揮資源優勢，推出扶持中小企業的舉措。比如聯想宣布將在多地工廠臨時開放電腦、服務器、手機組裝等工作崗位，共享工作機會；盒馬推出共享員工，幫助企業解決成本等問題。

大陸工信部有關負責人表示，將針對企業在用工、能源供應、融資、產業鏈配套的困難給予扶持，助企業渡過難關。