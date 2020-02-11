抗疫穩經濟 廣東省20條挺復工

新冠肺炎疫情正對中國大陸經濟帶來新的壓力，中國大陸經濟第一強省廣東，廣東省已推出支持企業復工復產的20條政策措施，從降低用工成本、減輕經營負擔、加強財政金融支持等關鍵環節，切實幫助企業解決實際困難，提振企業信心。

中新社報導，自疫情發生以來，該省企業生產經營活動尚未恢復，部分在建項目的復工和建設進度受到影響，還有一部分新項目因為項目的評審、申報等前期工作無法按計畫進行可能導致開工時間延遲。

廣東省發展和改革委員會主任葛長偉稱，針對企業短期內營收銳減、資金短缺，難以覆蓋正常用工剛性支出的矛盾，廣東允許企業延期繳納「五險一金」；對職工因疫情接受治療或被醫學觀察隔離期間企業所支付的工資待遇，按照一定比例對企業進行補貼。

針對企業普遍反映的租金負擔重、合同履約風險高等問題，廣東明確國有資產類經營用房對受疫情影響較大不能正常經營的民營承租企業免收第一個月租金，減半徵收第二、三個月租金；明確相關國有企業在貨款回收、原材料供應、項目發包、合同履約等方面，加大支持產業鏈上中小企業。

佛山市高明區日前發布的復工復產意見明確：來自或去過湖北的員工暫不返崗。東莞市中堂鎮則推出措施，對該鎮未回莞湖北籍員工每人每天100元（人民幣，下同）標準進行補助，旨在穩定節前已回湖北員工情緒，確保企業為未回莞的湖北籍員工保留崗位，工資照發，同時減輕企業支付該部分員工工資的負擔。

「因疫情打亂企業生產計畫，導致短期現金流斷檔、徵信不足等問題，廣東抓住國家多種政策工具同時發力的窗口期，幫助企業獲得流動性支持、降低財務成本。」葛長偉說。

為幫助企業投資項目加快前期工作，廣東省發展和改革委員會會同工信、自然資源等部門，及時協調解決土地等要素保障問題，並盡量採取網絡、視頻等技術手段開展項目評估評審，積極協助各地市創造條件為企業提供疫情防控用品和設備，加強項目建設必需的原材料供應和運輸物流保障，支持項目盡快復工開工。