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新冠肺炎疫情嚴峻 阿里巴巴向湖北註冊商家提供100億貸款

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
阿里巴巴發布多條商家扶助舉措。 路透

新冠肺炎疫情嚴峻，阿里巴巴集團與螞蟻金服集團十日發布「阿里巴巴告商家書」，推出六大方面多項特殊措施，扶助中小企業發展。其中包括，100億元（人民幣，下同）中小企業貸款；天貓商家今年上半年的平台服務年費全免；菜鳥對3月31日前新入倉商家減免2個月倉租。

據香港信報財經網，阿里巴巴表示，此次推出的六大舉措旨在支持和鼓勵全大陸，特別是湖北等疫情較重地區的中小企業發展，包括減免平台商家經營費用、提供免息低息貸款、開放靈活就業崗位、補貼快遞物流、提供數碼化服務、支援遠端辦公等，來幫助商家應對暫時的困難。

為降低中小企業的經營成本，阿里巴巴將免去所有天貓商家今年上半年的平台服務年費，所有淘寶、天貓商家免費使用網店裝修工具「旺舖智慧版」。菜鳥對3月31日前新入倉商家減免2個月倉租。全大陸口碑商戶免除商品佣金至2月29日，武漢口碑商戶免除商品佣金至3月31日。

為緩解中小企業資金壓力，螞蟻金服旗下的網商銀行專門為淘寶天貓上註冊在湖北的商家，撥出總額100億元為期12個月的特別扶助貸款，其中前三個月貸款利息全免，後9個月利率打八折；為全大陸其他地區的淘寶、天貓商家提供為期12個月的、總額為100億元的特別扶助貸款，利率打八折。

為縮短商家資金在途時間，符合條件的商家發貨後毋須等待消費者確認收貨，就能收到由網商銀行先行墊付的貨款。餓了麼口碑將向部分全大陸連鎖餐飲企業提供總額10億元專項扶持資金，疏解餐企運營成本壓力。

為了讓物流轉得更快，淘寶、天貓聯合菜鳥設立10億元專項基金，用於補貼供應鏈和物流，針對快遞員，提供攬收補貼、免費保險，免收菜鳥裹裹技術服務費等措施來促進快遞網路的恢復。

為了讓更多中小企業找到數位化發展的路徑，阿里巴巴將開放更多數位化服務產品和能力。全大陸所有線下商戶均零門檻免費入駐淘寶直播、免費使用運營工具。淘寶大學推出多項線上免費課程，線上輔導商家運營。菜鳥將開放智慧供應鏈大腦等數智產品和專屬服務。

為了讓企業遠端辦公和管理更高效，「在家辦公」功能免費開放。阿里雲推出為優質開發者提供最高50萬元現金激勵等七項措施。

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