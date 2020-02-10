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人行今投放逾3兆元 對沖逆回購到期
為維持疫情期間市場穩定，大陸央行今（10）日開展人民幣9,000億元（約新台幣3兆8,970億元）逆回購操作，分別為將進行人民幣2,000億元14天期逆回購操作，以及人民幣7,000億元7天期逆回購操作。因今日有9,000億元逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。
金融界報導，本周10日至16日大陸央行公開市場有人民幣1.28兆元逆回購到期，其中，10日、11日分別到期人民幣9,000億元、3,800億元；無正回購和央票等到期。
大陸央行副行長、外匯局局長潘功勝日前在支持疫情防控相關財稅政策、緩解小微企業融資難融資貴發布會上表示，逆回購量增價降的舉措充分顯示人行穩定市場預期、提振市場信心的決心，整個金融市場利率也在下行。金融市場、貨幣市場利率變化會影響LPR預期，現在市場預期下次中期借貸便利操作的中標利率和2月20日公布的LPR，也會有較大機率下行。
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